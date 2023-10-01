tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Свердловской области

Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Свердловской области

1 октября 2023, 10:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области
В ночь на 1 октября на трассе «Первоуральск — Шаля» пешеход погиб под колесами Toyota Avensis. Мужчина шел по проезжей части.

По данным ГИБДД, 34-летний мужчина за рулем Toyota Avensis допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте аварии.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель иномарки является жителем села Платоново. Его стаж вождения составляет 15 лет. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.

Известно, что погибшему 57 лет. Он проживал в селе Чусовое. На дороге он находился один. У него не было световозвращающих элементов. Прибывшие инспекторы провели замеры, осмотрели транспорт и установили личности участников. Водитель на момент аварии был трезв. На данный момент проводится расследование происшествия.

Напомним, вечером 30 сентября на еще одной свердловской трассе погиб велосипедист. Он также двигался в темное время суток по проезжей части и на его одежде и транспорте отсутствовали световозвращающие элементы.

Черная Tesla разбилась в ДТП в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Трамваи в Нижнем Тагиле перестали ходить на Тагилстрой из-за ДТПРебенок пострадал в массовом ДТП с двумя грузовиками в АсбестеВ Нижнем Тагиле 7-летняя пассажирка такси пострадала в ДТП
#Происшествия#ДТП#Свердловская область#Смерть#Пешеход#Водитель#Ирина Кирилова#Авария
Подпишитесь
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры
30 сентября, 13:39
«Делают облака». Жители Тагила массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК
30 сентября, 14:02
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Судья Арбитражного суда Свердловской области перевела мошенникам два миллиона рублей
30 сентября, 05:32