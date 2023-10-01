Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
По данным ГИБДД, 34-летний мужчина за рулем Toyota Avensis допустил наезд на мужчину, который двигался в попутном направлении по проезжей части. В результате от полученных травм мужчина скончался на месте аварии.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что водитель иномарки является жителем села Платоново. Его стаж вождения составляет 15 лет. Он привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 1 раз.
Известно, что погибшему 57 лет. Он проживал в селе Чусовое. На дороге он находился один. У него не было световозвращающих элементов. Прибывшие инспекторы провели замеры, осмотрели транспорт и установили личности участников. Водитель на момент аварии был трезв. На данный момент проводится расследование происшествия.
Напомним, вечером 30 сентября на еще одной свердловской трассе погиб велосипедист. Он также двигался в темное время суток по проезжей части и на его одежде и транспорте отсутствовали световозвращающие элементы.