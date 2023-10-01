Пешеход погиб под колесами иномарки на трассе в Свердловской области

Известно, что погибшему 57 лет. Он проживал в селе Чусовое. На дороге он находился один. У него не было световозвращающих элементов. Прибывшие инспекторы провели замеры, осмотрели транспорт и установили личности участников. Водитель на момент аварии был трезв. На данный момент проводится расследование происшествия.