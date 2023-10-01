«Пугают народ»: свиньи поселились на кладбище в Екатеринбурге

Напомним, о проблеме стало известно еще в середине августа. Тогда жительница Екатеринбурга сообщала, что свиньи устроили лежбища на могилах. Также люди рассказывали, что рядом с кладбищем живет свинопас. Они предположили, что это может быть его стадо.