«Пугают народ»: свиньи поселились на кладбище в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
До сих пор так и живут свиньи, разрушают могилы и пугают народ, а не так давно у них еще родилось и потомство, — сообщила одна из посетительниц кладбища Е1.
Напомним, о проблеме стало известно еще в середине августа. Тогда жительница Екатеринбурга сообщала, что свиньи устроили лежбища на могилах. Также люди рассказывали, что рядом с кладбищем живет свинопас. Они предположили, что это может быть его стадо.