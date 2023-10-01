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Published Сегодня, 07:52

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Свиньи поселились на кладбище в Екатеринбурге

«Пугают народ»: свиньи поселились на кладбище в Екатеринбурге

1 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI

Свиньи поселились на кладбище в Екатеринбурге

На территории Никольского кладбища в Екатеринбурге заметили свиней. Там они свободно ходят, а люди чувствуют себя некомфортно.
До сих пор так и живут свиньи, разрушают могилы и пугают народ, а не так давно у них еще родилось и потомство, — сообщила одна из посетительниц кладбища Е1.

Напомним, о проблеме стало известно еще в середине августа. Тогда жительница Екатеринбурга сообщала, что свиньи устроили лежбища на могилах. Также люди рассказывали, что рядом с кладбищем живет свинопас. Они предположили, что это может быть его стадо.

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#Кладбище#Жители#Природа#Свиньи#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Инцидент
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