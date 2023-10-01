Семью под Каменском-Уральским выгоняют на улицу из аварийного дома

По словам Юлии, она всю жизнь прожила в общежитии. Комната ей досталась от отца. На данный момент она там не проживает, потому что условия, по ее словам, плохие. Поэтому она снимает квартиру в городе. Однако теперь на имя отца пришло уведомление об освобождении жилья. На это дается семь календарных дней.