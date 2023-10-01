Семью под Каменском-Уральским выгоняют на улицу из аварийного дома

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
По словам жительницы дома Юлии, прокуратура провела проверку и настояла на расселении и дома и признании его аварийным. Однако администрация округа не согласилась с этим и предложила сделать капремонт.
Жителей пригласили в администрацию, чтобы заключить договоры соцнайма. При этом у соседки был ордер и с ней договор был заключен, а остальными жителями — нет, так как договоров у них нет. 22 сентября жителям предложили выселиться.
По словам Юлии, она всю жизнь прожила в общежитии. Комната ей досталась от отца. На данный момент она там не проживает, потому что условия, по ее словам, плохие. Поэтому она снимает квартиру в городе. Однако теперь на имя отца пришло уведомление об освобождении жилья. На это дается семь календарных дней.
Прокуратура же подала иск о признании дома аварийным. Жильцы ожидают результатов независимой экспертизы и очередного заседания. Оставлять свой дом Юлия и ее родные не планируют.
Напомним, в Екатеринбурге семье выделили небольшое помещение в панельном доме. Однако позднее оказалось, что жилье было выдано по ошибке и в реестре Минобороны оно не числится. Теперь администрация через суд требует освобождения помещения.