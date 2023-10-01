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В Свердловской области семью выселяют на улицу из аварийнного дома

Семью под Каменском-Уральским выгоняют на улицу из аварийного дома

1 октября 2023, 09:39
Фото: 1MI

В Свердловской области семью выселяют на улицу из аварийнного дома

В Каменском ГО Свердловской области семью из села Минского выселяют из дома. Им на это дали одну неделю. Администрация села ранее заявляла жителям, что документы утеряны. Но в здании при этом жили люди.

По словам жительницы дома Юлии, прокуратура провела проверку и настояла на расселении и дома и признании его аварийным. Однако администрация округа не согласилась с этим и предложила сделать капремонт.

Жителей пригласили в администрацию, чтобы заключить договоры соцнайма. При этом у соседки был ордер и с ней договор был заключен, а остальными жителями — нет, так как договоров у них нет. 22 сентября жителям предложили выселиться.

По словам Юлии, она всю жизнь прожила в общежитии. Комната ей досталась от отца. На данный момент она там не проживает, потому что условия, по ее словам, плохие. Поэтому она снимает квартиру в городе. Однако теперь на имя отца пришло уведомление об освобождении жилья. На это дается семь календарных дней.

Прокуратура же подала иск о признании дома аварийным. Жильцы ожидают результатов независимой экспертизы и очередного заседания. Оставлять свой дом Юлия и ее родные не планируют.

Напомним, в Екатеринбурге семье выделили небольшое помещение в панельном доме. Однако позднее оказалось, что жилье было выдано по ошибке и в реестре Минобороны оно не числится. Теперь администрация через суд требует освобождения помещения.

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#Общество#Свердловская область#Администрация#Квартира#Выселение#Конфликт#Ирина Кирилова
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