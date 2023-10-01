Силовики нагрянули в известные бары Екатеринбурга

В операции участие принимали сотрудники ППС, участковые, ГИБДД и другие ведомства. По результатам рейда были составлены 22 протокола за употребление спиртного в общественных местах, 5 протоколов за мелкое хулиганство и 2 протокола за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.