Силовики нагрянули в известные бары Екатеринбурга

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Нарушения выявлялись в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. В рамках рейда проверялись факты распития алкоголя в общественном месте, нарушения миграционного законодательства, наличие несовершеннолетних, находящихся вне дома в ночное время. Также проверялись факты несанкционированной торговли алкоголем и нарушения общественного порядка.
В операции участие принимали сотрудники ППС, участковые, ГИБДД и другие ведомства. По результатам рейда были составлены 22 протокола за употребление спиртного в общественных местах, 5 протоколов за мелкое хулиганство и 2 протокола за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.
В дежурную часть были доставлены три человека. При этом инспекторами ГИБДД были составлены 24 административных материала, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.
Отмечается, что предпринимателям, которые работают без соответствующих разрешений было предложено перестать нарушать закон или закрыть свои торговые точки.
Напомним, с 21 по 24 сентября в Нижнем Тагиле проходил рейд ГИБДД. Инспекторы проверяли автобусы и их водителей. В результате выявлены 34 случая нарушения правил перевозки пассажиров в автобусах.