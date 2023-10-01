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Posted Сегодня, 06:28

Published Сегодня, 06:28

Modified Сегодня, 06:30

Updated Сегодня, 06:30

Силовики устроили рейд по известным барам Екатеринбурга

Силовики нагрянули в известные бары Екатеринбурга

1 октября 2023, 06:28
Фото: УМВД по Екатеринбургу

Силовики устроили рейд по известным барам Екатеринбурга

Сотрудники полиции в Екатеринбурге провели рейд в барах Екатеринбурга. Они обращали внимание на различные нарушения.

Нарушения выявлялись в Ленинском, Октябрьском и Железнодорожном районах. В рамках рейда проверялись факты распития алкоголя в общественном месте, нарушения миграционного законодательства, наличие несовершеннолетних, находящихся вне дома в ночное время. Также проверялись факты несанкционированной торговли алкоголем и нарушения общественного порядка.

В операции участие принимали сотрудники ППС, участковые, ГИБДД и другие ведомства. По результатам рейда были составлены 22 протокола за употребление спиртного в общественных местах, 5 протоколов за мелкое хулиганство и 2 протокола за появление в нетрезвом состоянии в общественном месте.

В дежурную часть были доставлены три человека. При этом инспекторами ГИБДД были составлены 24 административных материала, сообщили в УМВД по Екатеринбургу.

Отмечается, что предпринимателям, которые работают без соответствующих разрешений было предложено перестать нарушать закон или закрыть свои торговые точки.

Напомним, с 21 по 24 сентября в Нижнем Тагиле проходил рейд ГИБДД. Инспекторы проверяли автобусы и их водителей. В результате выявлены 34 случая нарушения правил перевозки пассажиров в автобусах.

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#Общество#Проверка#Полиция#Рейд#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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