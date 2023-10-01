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Собачники в Екатеринбурге устроили самосуд над таксистом из-за сбитого питомца

Собачники в Екатеринбурге устроили самосуд над таксистом из-за сбитого питомца

1 октября 2023, 08:50
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге владельцы собаки решили разобраться с водителем, который сбил животное. Они нашли место его жительства, разбили окна и стали угрожать семье.

Инцидент случился около недели назад. На улице Шаумяна в Екатеринбурге водитель такси сбил собаку. По его словам, она бегала по дороге и бросалась под колеса. Мужчина вышел из автомобиля и сообщил, что отъедет с дороги и вернется, чтобы помочь. Однако когда он вернулся, на месте уже никого не было, пишет Е1 со ссылкой на дочь водителя.

В ночь с 28 на 29 сентября владельцы животного пришли домой к таксисту и стали стучаться. Когда жена к ним вышла, они стали обвинять мужчину в гибели собаки. Позднее они вернулись снова и разбили окно камнем.

Женщина рассказала, что собачники попали на камеры наблюдения. На записи видно, что женщина держит в руках собаку и она похожа на живую. Екатеринбурженка добавляет, что теперь ее родители живут в страхе.

Пострадавшие уже обратились в полицию. В УМВД заявили, что по данному факту проводят проверку.

Напомним, в середине сентября жительница Нижнего Тагила обвинила ветеринаров в халатности, из-за которой погибла ее собака. По словам горожанки, после того, как она отвела питомца на удаление зуба, ей позвонили и сказали, что он скончался. Женщина уверена, что врачи превысили дозировку препарата для наркоза.

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#Криминал#Нападение#Такси#Собака#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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