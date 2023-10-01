Собачники в Екатеринбурге устроили самосуд над таксистом из-за сбитого питомца

Инцидент случился около недели назад. На улице Шаумяна в Екатеринбурге водитель такси сбил собаку. По его словам, она бегала по дороге и бросалась под колеса. Мужчина вышел из автомобиля и сообщил, что отъедет с дороги и вернется, чтобы помочь. Однако когда он вернулся, на месте уже никого не было, пишет Е1 со ссылкой на дочь водителя.