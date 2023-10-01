Толпой на одного: в Екатеринбурге зверски избили мужчину

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как только свидетели конфликта окрикнули нападавших, те сразу же разбежались, однако мужчина уже лежал без движений. Как сообщает издание Е1, пострадавший был доставлен в больницу, а по информации пресс-службы УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции выезжали на место происшествия, однако никого из участников конфликта обнаружить не удалось.
Произошел инцидент на улице Селькоровской, у дома номер 100/1.
По данному факту проводится проверка, но на данный момент заявлений о происшествии в полицию не поступало.