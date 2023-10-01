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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:18

Updated Сегодня, 08:18

В Екатеринбурге толпа неизвестных избила мужчину

Толпой на одного: в Екатеринбурге зверски избили мужчину

1 октября 2023, 08:16
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге толпа неизвестных избила мужчину

В ночь на 1 октября в Екатеринбурге толпа неизвестных совершила нападение на мужчину. По свидетельству очевидцев, в какой-то момент мужчину начали избивать всей толпой.

Как только свидетели конфликта окрикнули нападавших, те сразу же разбежались, однако мужчина уже лежал без движений. Как сообщает издание Е1, пострадавший был доставлен в больницу, а по информации пресс-службы УМВД России по Екатеринбургу, сотрудники полиции выезжали на место происшествия, однако никого из участников конфликта обнаружить не удалось.

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Произошел инцидент на улице Селькоровской, у дома номер 100/1.

По данному факту проводится проверка, но на данный момент заявлений о происшествии в полицию не поступало.

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