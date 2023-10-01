В аэропорту Екатеринбурга задержан вылет семи рейсов

Данные об этом отображены на онлайн-табло. В частности задержка произошла для рейсов в Москву SU-1437, FV-6202 и FV6208, лайнера в Анталью SU-792, борта в Стамбул SU-630, самолетов в Сочи N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402.