В аэропорту Екатеринбурга задержан вылет семи рейсов

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Данные об этом отображены на онлайн-табло. В частности задержка произошла для рейсов в Москву SU-1437, FV-6202 и FV6208, лайнера в Анталью SU-792, борта в Стамбул SU-630, самолетов в Сочи N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402.
Точная причина задержки пока неизвестна.
Напомним, в ночь на 30 сентября Екатеринбург накрыла дымка от лесных пожаров. Также пахло гарью. Также было выпущено экстренное предупреждение из-за пожаров. Кроме того, прогнозируются и заморозки.