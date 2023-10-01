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В аэропорту Екатеринбурга задержан вылет семи рейсов

В аэропорту Екатеринбурга задержан вылет семи рейсов

1 октября 2023, 05:55
Фото: 1MI
Семь рейсов, которые должны были отправиться в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и Сочи, задержаны в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге.

Данные об этом отображены на онлайн-табло. В частности задержка произошла для рейсов в Москву SU-1437, FV-6202 и FV6208, лайнера в Анталью SU-792, борта в Стамбул SU-630, самолетов в Сочи N4-504 и в Санкт-Петербург FV-6402.

Точная причина задержки пока неизвестна.

Напомним, в ночь на 30 сентября Екатеринбург накрыла дымка от лесных пожаров. Также пахло гарью. Также было выпущено экстренное предупреждение из-за пожаров. Кроме того, прогнозируются и заморозки.

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#Кольцово#Самолет#Задержка#Рейс#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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