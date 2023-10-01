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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Рецидивист пытался сжечь кафе с людьми в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина пытался сжечь кафе с людьми с помощью коктейля Молотова

1 октября 2023, 14:20
Фото: 1MI

Рецидивист пытался сжечь кафе с людьми в Екатеринбурге

В Екатеринбурге из кафе на улице Малышева выгнали мужчину. По какой причине, не известно. Но следствием установлено, что Юрий, именно так зовут злоумышленника, решил отомстить. Он съездил на заправку, купил бензин и закидал кафе коктейлем Молотова.

Все произошло в кафе «Дамаск». После того, как Юрия не пустили в заведение, он попросил приятеля отвезти его на заправку. Вернувшись к заведению, Юрий попросил своего знакомого подождать. А сам в это время сделал два коктейля Молотова и, подойдя к кафе, кинул в сторону входа и на крышу две бутылки.

Силовики уже задержали и самого Юрия, и его приятеля. Теперь Пироману грозит до 7 лет лишения свободы.

Также по сообщению интернет — издания Baza, Юрий уже был судим. В апреле 2023 года он вышел на свободу и сейчас находится под административным надзором.

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