В Екатеринбурге мужчина пытался сжечь кафе с людьми с помощью коктейля Молотова

Все произошло в кафе «Дамаск». После того, как Юрия не пустили в заведение, он попросил приятеля отвезти его на заправку. Вернувшись к заведению, Юрий попросил своего знакомого подождать. А сам в это время сделал два коктейля Молотова и, подойдя к кафе, кинул в сторону входа и на крышу две бутылки.