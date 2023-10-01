В Екатеринбурге мужчина пытался сжечь кафе с людьми с помощью коктейля Молотова

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Все произошло в кафе «Дамаск». После того, как Юрия не пустили в заведение, он попросил приятеля отвезти его на заправку. Вернувшись к заведению, Юрий попросил своего знакомого подождать. А сам в это время сделал два коктейля Молотова и, подойдя к кафе, кинул в сторону входа и на крышу две бутылки.
Силовики уже задержали и самого Юрия, и его приятеля. Теперь Пироману грозит до 7 лет лишения свободы.
Также по сообщению интернет — издания Baza, Юрий уже был судим. В апреле 2023 года он вышел на свободу и сейчас находится под административным надзором.