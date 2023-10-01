В Нижнем Тагиле двое отцов подрались из-за ссоры пятиклассников

Сам бой прошел еще 22 сентября. Видео с инцидентом попало в сеть. По началу мужчины просто разговаривали, но в какой-то момент один из отцов ударил другого головой в лицо. После чего оппоненты начали размахивать кулаками. По словам очевидцев, в драке участвовали трое. Зачинщик приехал со своим другом.