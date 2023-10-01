В Нижнем Тагиле двое отцов подрались из-за ссоры пятиклассников

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сам бой прошел еще 22 сентября. Видео с инцидентом попало в сеть. По началу мужчины просто разговаривали, но в какой-то момент один из отцов ударил другого головой в лицо. После чего оппоненты начали размахивать кулаками. По словам очевидцев, в драке участвовали трое. Зачинщик приехал со своим другом.
Разнимать дерущихся отцов пришлось сожительнице постродавшего. Как рассказала сама девушка в группе «Инцидент Нижний Тагил» агрессор был нетрезв.
В результате пострадавший молодой человек получил ссадин и ушиб мягких тканей, а также ему разбили нос.
В полиции уже начали проверку по результатам которой будет принято решение.
Напомним, что ранее в Нижнем Тагиле 14-летний школьник пошел на конфликт с полицейским. Инцидент также попал на видео. Ситуация обострилась якобы из-за того, что подросток разбил телефон принадлежавшей девушки, которая состоит в родственных связях с силовиком.