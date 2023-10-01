В работе детской больницы в Екатеринбурге найдены нарушения после смерти ребенка

В больницу Екатеринбурга ребенок был отправлен из ОДКБ с подозрением на острую кишечную инфекцию. Мальчик жаловался на боли в животе. Но у него оказался миокардит. Когда верный диагноз был поставлен, мальчик находился в реанимации, но спасти его не удалось.