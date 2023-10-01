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В работе детской больницы в Екатеринбурге найдены нарушения после смерти ребенка

В работе детской больницы в Екатеринбурге найдены нарушения после смерти ребенка

1 октября 2023, 08:12
Фото: 1MI
В работе детской больницы в Екатеринбурге, где ребенок скончался от болезни сердца, найдены нарушения. По данным страховой компании, мальчику был поставлен диагноз «гастрит». Однако у него был миокардит.

Эксперты изучили историю болезни ребенка, выписки из журнала осмотров и медкарту. Они обнаружили нарушения со стороны скорой помощт Первоуральска и Екатеринбурга.

В больницу Екатеринбурга ребенок был отправлен из ОДКБ с подозрением на острую кишечную инфекцию. Мальчик жаловался на боли в животе. Но у него оказался миокардит. Когда верный диагноз был поставлен, мальчик находился в реанимации, но спасти его не удалось.

По данным страховщиков, со стороны врачей неверно были интерпретированы результаты анализов, недооценено состояние и он не был госпитализирован. Смерть, по словам специалистов, наступила из-за развития вирусного миокардита. Он стал осложнением инфекции, изначально проявившейся гастроэнтеритом.

В заключении говорится, что к медучреждениям предъявлены финансовые санкции. А Росздравнадзором учреждению выданы санкции о недопустимости нарушений.

Напомним, после смерти мальчика в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело. К его расследованию подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин.

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#Происшествия#Проверка#Дети#Смерть#Нарушения#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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