В работе детской больницы в Екатеринбурге найдены нарушения после смерти ребенка

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Эксперты изучили историю болезни ребенка, выписки из журнала осмотров и медкарту. Они обнаружили нарушения со стороны скорой помощт Первоуральска и Екатеринбурга.
В больницу Екатеринбурга ребенок был отправлен из ОДКБ с подозрением на острую кишечную инфекцию. Мальчик жаловался на боли в животе. Но у него оказался миокардит. Когда верный диагноз был поставлен, мальчик находился в реанимации, но спасти его не удалось.
По данным страховщиков, со стороны врачей неверно были интерпретированы результаты анализов, недооценено состояние и он не был госпитализирован. Смерть, по словам специалистов, наступила из-за развития вирусного миокардита. Он стал осложнением инфекции, изначально проявившейся гастроэнтеритом.
В заключении говорится, что к медучреждениям предъявлены финансовые санкции. А Росздравнадзором учреждению выданы санкции о недопустимости нарушений.
Напомним, после смерти мальчика в Екатеринбурге было возбуждено уголовное дело. К его расследованию подключился глава СК РФ Александр Бастрыкин.