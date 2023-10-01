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Published Сегодня, 10:45

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Updated Сегодня, 10:47

Велосипедист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Велосипедист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

1 октября 2023, 10:45
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Велосипедист погиб в результате ДТП с Suzuki Grand Vitara на 28 км автодороги «Ачит — Месягутово». Авария случилась вечером 30 сентября.

По предварительной информации, велосипедист ехал посередине полосы проезжей части. На его одежде не было световозвращающих элементов. Также они отсутствовали на велосипеде.

Прибывшие на место инспекторы выяснили, что иномаркой управлял 66-летний мужчина с 40-летним стажем вождения. На момент происшествия он был трезв, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Напомним, 26 сентября 51-летний водитель грузовика сбил мужчину, который ехал на велосипеде. Инцидент случился на трассе Сухой Лог — Рефтинский. Пострадавший в результате скончался в реанимации. По словам водителя грузовика, человека он не увидел, так как участок дороги не был освещен, а у самого велосипедиста отсутствовали светоотражающие элементы на одежде и транспорте.

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