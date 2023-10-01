Велосипедист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Напомним, 26 сентября 51-летний водитель грузовика сбил мужчину, который ехал на велосипеде. Инцидент случился на трассе Сухой Лог — Рефтинский. Пострадавший в результате скончался в реанимации. По словам водителя грузовика, человека он не увидел, так как участок дороги не был освещен, а у самого велосипедиста отсутствовали светоотражающие элементы на одежде и транспорте.