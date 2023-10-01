Велосипедист погиб в ДТП на трассе в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
По предварительной информации, велосипедист ехал посередине полосы проезжей части. На его одежде не было световозвращающих элементов. Также они отсутствовали на велосипеде.
Прибывшие на место инспекторы выяснили, что иномаркой управлял 66-летний мужчина с 40-летним стажем вождения. На момент происшествия он был трезв, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Напомним, 26 сентября 51-летний водитель грузовика сбил мужчину, который ехал на велосипеде. Инцидент случился на трассе Сухой Лог — Рефтинский. Пострадавший в результате скончался в реанимации. По словам водителя грузовика, человека он не увидел, так как участок дороги не был освещен, а у самого велосипедиста отсутствовали светоотражающие элементы на одежде и транспорте.