Житель Свердловской области погиб на СВО, прикрыв собой товарищей

Напомним, ранее стало известно о гибели жителя поселка Горноуральский Станислава Иванова. Прощание с ним состоится 2 октября. Молодой человек родился в 1986 году. Он участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе в 2005–2007 годах.