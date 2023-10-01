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Житель Свердловской области погиб на СВО, прикрыв собой товарищей

Житель Свердловской области погиб на СВО, прикрыв собой товарищей

1 октября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Житель Свердловской области Егор Дровников погиб в ходе спецоперации, прикрыв собой товарищей. Подробности гибели рассказал один из жителей Каменска-Уральского, присутствовавший на похоронах.

По его словам, в бою Егор прикрыл собой сослуживцев. Он смог вывести из-под огня шестерых человек.

Похоронен погибший будет на Аллее Славы в Каменске-Уральском. На его похоронах присутствовали представители военкомата, городской администрации, частной военной компании, техникума, который закончил Егор, пишет Ура.ру.

Напомним, ранее стало известно о гибели жителя поселка Горноуральский Станислава Иванова. Прощание с ним состоится 2 октября. Молодой человек родился в 1986 году. Он участвовал в боевых операциях на Северном Кавказе в 2005–2007 годах.

Мотострелок из Каменска-Уральского погиб на СВО
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#Происшествия#Каменск-Уральский#Смерть#Погибшие#Военные#Похороны#Ирина Кирилова
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