Жители Екатеринбурга пожаловались на звуки, похожие на взрывы

При этом некоторые сообщают, что слышали три звука взрывов. А одна жительниц Екатеринбурга заявила, что рядом с местом происшествия видела людей в черном. Они, по ее словам, бежали и на ходу что-то кидали. Девушка сразу позвонила в 112, но там заявили, что обращения уже были. Данные переданы полиции.