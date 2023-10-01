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Published Сегодня, 11:36

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Жители Екатеринбурга пожаловались на звуки, похожие на взрывы

1 октября 2023, 11:36
Жители Екатеринбурга сообщили о звуках, похожих на взрывы. Это произошло в районе Южного автовокзала. Перед этим некоторые увидели яркую вспышку.

По словам местных жителей, сначала была вспышка, а затем появился дым. Вокруг бегало много людей. Еще один житель рассказал, что было два взрыва. Во время первого даже задрожали окна.

При этом некоторые сообщают, что слышали три звука взрывов. А одна жительниц Екатеринбурга заявила, что рядом с местом происшествия видела людей в черном. Они, по ее словам, бежали и на ходу что-то кидали. Девушка сразу позвонила в 112, но там заявили, что обращения уже были. Данные переданы полиции.

Некоторые отметили, что подобные звуки они слышали в Академическом, пишет Е1.

В МЧС по Свердловской области рассказали, что на место происшествия выезжали. Однако по результатам проверки происшествий зафиксировано не было.

Ранее в Ревде Свердловской области в квартире на 29 этаже на улице Карла Либкнехта произошел взрыв. Оказалось, что взорвалась микроволновка. В результате погиб кот.

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#Происшествия#Полиция#Взрыв#Жители#Жалобы#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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