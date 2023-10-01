Жители Екатеринбурга пожаловались на звуки, похожие на взрывы

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
По словам местных жителей, сначала была вспышка, а затем появился дым. Вокруг бегало много людей. Еще один житель рассказал, что было два взрыва. Во время первого даже задрожали окна.
При этом некоторые сообщают, что слышали три звука взрывов. А одна жительниц Екатеринбурга заявила, что рядом с местом происшествия видела людей в черном. Они, по ее словам, бежали и на ходу что-то кидали. Девушка сразу позвонила в 112, но там заявили, что обращения уже были. Данные переданы полиции.
Некоторые отметили, что подобные звуки они слышали в Академическом, пишет Е1.
В МЧС по Свердловской области рассказали, что на место происшествия выезжали. Однако по результатам проверки происшествий зафиксировано не было.
Ранее в Ревде Свердловской области в квартире на 29 этаже на улице Карла Либкнехта произошел взрыв. Оказалось, что взорвалась микроволновка. В результате погиб кот.