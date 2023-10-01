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Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы, а в Екатеринбурге дефицит топлива

Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы, а в Екатеринбурге дефицит топлива

1 октября 2023, 15:34
Фото: Midjourney
Жители Нижнего Тагила массово пожаловались на выбросы, на Вагонке среди взрослых вырос показатель заболеваемости простудными заболеваниями, а в Екатеринбурге возник дефицит топлива: самое важное, что произошло 30 сентября и 1 октября в Нижнем Тагиле и не только.

В очередной раз жители Нижнего Тагила массово пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК. Вечером 29 сентября тагильчане обратили внимание на усиленный пар и дым, выходящих из труб комбината.

«Делают облака». Жители Тагила массово пожаловались на выбросы с ЕВРАЗ НТМК
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Жительница Нижнего Тагила обвинила собственника в незаконном выселении из съемной квартиры. К ней домой пришли полицейские, опечатали дверь, а девушку забрали в отдел.

Тагильчанка обвиняет собственника в незаконном выселении из съемной квартиры
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На Вагонке среди взрослых вырос уровень простудных заболеваний. Количество заявок на вызов врача на дом достиг такого уровня, что врачи просто не успевают обойти всех пациентов за день.

Врачи не успевают: житель Нижнего Тагила о массовой заболеваемости на Вагонке
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Уроженку Краснотурьинска и ее мужа нашли мертвыми в квартире в Самаре. Там же находилась 8-летняя дочь Евгении от первого брака. Ребенок сутки провел рядом с телами матери и отчима.

Жительницу Краснотурьинска с мужем обнаружили мертвыми в своей квартире в Самаре
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В Екатеринбурге на заправке АЗС на Челябинском тракте возникли сложности с топливом. Автомобилисты отмечают, что одна заправка закрыта, а на табло отсутствует цена на топливо. На соседней заправке очереди, а кассиры сообщают о проблемах с поставками.

Автомобилисты в Екатеринбурге заявили о сложностях с топливом
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