Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы, а в Екатеринбурге дефицит топлива

В Екатеринбурге на заправке АЗС на Челябинском тракте возникли сложности с топливом. Автомобилисты отмечают, что одна заправка закрыта, а на табло отсутствует цена на топливо. На соседней заправке очереди, а кассиры сообщают о проблемах с поставками.