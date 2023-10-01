Жители Нижнего Тагила пожаловались на выбросы, а в Екатеринбурге дефицит топлива

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В очередной раз жители Нижнего Тагила массово пожаловались на выбросы ЕВРАЗ НТМК. Вечером 29 сентября тагильчане обратили внимание на усиленный пар и дым, выходящих из труб комбината.
Жительница Нижнего Тагила обвинила собственника в незаконном выселении из съемной квартиры. К ней домой пришли полицейские, опечатали дверь, а девушку забрали в отдел.
На Вагонке среди взрослых вырос уровень простудных заболеваний. Количество заявок на вызов врача на дом достиг такого уровня, что врачи просто не успевают обойти всех пациентов за день.
Уроженку Краснотурьинска и ее мужа нашли мертвыми в квартире в Самаре. Там же находилась 8-летняя дочь Евгении от первого брака. Ребенок сутки провел рядом с телами матери и отчима.
В Екатеринбурге на заправке АЗС на Челябинском тракте возникли сложности с топливом. Автомобилисты отмечают, что одна заправка закрыта, а на табло отсутствует цена на топливо. На соседней заправке очереди, а кассиры сообщают о проблемах с поставками.