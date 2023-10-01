Жительницу Краснотурьинска с мужем обнаружили мертвыми в своей квартире в Самаре

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Муж Евгении — Владимир родом из Тольятти. Супруги ездили туда навещать родственников. По возвращению домой они перестали выходить на связь. На следующий день подруга Евгении забеспокоилась и и решила проведать семью. Там она и обнаружила тела лежащих на диване. Все это время дочка Евгении находилась в квартире с мертвыми мамой и отчимом. Пишет редакция E1.ru.
Родственники пока не обладают никакой информацией по делу и причина трагедии не известна. На данный момент проводится проверка и инициирована экспертиза. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.