Жительницу Краснотурьинска с мужем обнаружили мертвыми в своей квартире в Самаре

Муж Евгении — Владимир родом из Тольятти. Супруги ездили туда навещать родственников. По возвращению домой они перестали выходить на связь. На следующий день подруга Евгении забеспокоилась и и решила проведать семью. Там она и обнаружила тела лежащих на диване. Все это время дочка Евгении находилась в квартире с мертвыми мамой и отчимом. Пишет редакция E1.ru.