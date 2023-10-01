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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Тела супругов и 8-летний ребенок обнаружены в своей квартире в Самаре

Жительницу Краснотурьинска с мужем обнаружили мертвыми в своей квартире в Самаре

1 октября 2023, 09:23
Фото: Midjourney

Тела супругов и 8-летний ребенок обнаружены в своей квартире в Самаре

Тела свердловчанки и ее супруга были обнаружены в квартире, в которой они проживали. Там же находилась и 8-летняя дочь Евгении от первого брака. Ребенок сутки провел рядом с телами родителей.

Муж Евгении — Владимир родом из Тольятти. Супруги ездили туда навещать родственников. По возвращению домой они перестали выходить на связь. На следующий день подруга Евгении забеспокоилась и и решила проведать семью. Там она и обнаружила тела лежащих на диване. Все это время дочка Евгении находилась в квартире с мертвыми мамой и отчимом. Пишет редакция E1.ru.

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Родственники пока не обладают никакой информацией по делу и причина трагедии не известна. На данный момент проводится проверка и инициирована экспертиза. Редакция TagilCity.ru будет следить за развитием событий.

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