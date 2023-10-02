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85-летний тренер из Екатеринбурга отправлен в колонию за педофилию

85-летний тренер из Екатеринбурга отправлен в колонию за педофилию

2 октября 2023, 09:32
Фото: Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
В колонию за педофилию отправился 85-летний тренер из Екатеринбурга. Приговор ему вынесли в Чкаловском районном суде.

Речь идет о заслуженно тренере Николае Ражеве. В педофилии после слов 11-летней воспитанницы. С заявлением в полицию обратилась ее мама, пишет Е1.

Расследовалось дело более двух лет. Прокуратура требовала отправить Режева в колонию на семь лет, однако суд вынес более мягкий приговор — два года колонии строгого режима. Из этого срока будет вычтено время, которое тренер провел в СИЗО.

Напомним, что Николай Ражев — заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, призер различных соревнований. Он проработал в спортивной отрасли более 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отчим на протяжении двух лет насиловал своего пасынка. Ребенок рассказал об этом только через пять лет в личном разговоре с новым мужчиной своей мамы.

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#Спорт#Педофилия#Спортивное ориентирование#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Чкаловский районный суд#Николай Ражев
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