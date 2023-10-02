85-летний тренер из Екатеринбурга отправлен в колонию за педофилию

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Речь идет о заслуженно тренере Николае Ражеве. В педофилии после слов 11-летней воспитанницы. С заявлением в полицию обратилась ее мама, пишет Е1.
Расследовалось дело более двух лет. Прокуратура требовала отправить Режева в колонию на семь лет, однако суд вынес более мягкий приговор — два года колонии строгого режима. Из этого срока будет вычтено время, которое тренер провел в СИЗО.
Напомним, что Николай Ражев — заслуженный мастер спорта СССР по спортивному ориентированию, капитан сборной Советского Союза, призер различных соревнований. Он проработал в спортивной отрасли более 50 лет.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отчим на протяжении двух лет насиловал своего пасынка. Ребенок рассказал об этом только через пять лет в личном разговоре с новым мужчиной своей мамы.