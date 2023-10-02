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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Актеры из Екатеринбурга снялись в «Реальных пацанах»

Актеры из Екатеринбурга снялись в «Реальных пацанах»

2 октября 2023, 13:55
Фото: Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ
Актеры из Екатеринбурга снялись в последнем сезоне сериала «Реальные пацаны», который скоро выйдет на экраны телеканала ТНТ.

Премьера запланирована на 23 октября. Десятый сезон сериала носит отметку 16+. На нем 13-летняя история «Реальных пацанов» будет окончена. В новом сезоне зрители вновь встретятся с уже запомнившимися героями — Коляном, Вованом, Эдиком и другими, сообщает GlobalCity.

Фото: Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

К роли папы Леры вернется актер из Екатеринбурга Сергей Ершов. Он отметил, что очень любит свой город и не устает в этом признаваться.

Живу здесь постоянно, обожаю свой город, веселю и немного строю его. А как иначе? — сказал Сергей Ершов.

Своего персонажа он называет «веселым мужиком», который легко относится к жизни. Также актер хотел бы заимствовать у своего персонажа некоторые качества.

Еще один екатеринбуржец, Яков Тихомиров, также поучаствовал в этом проекте. Он исполнит роль Валеры Филилева или Фитиля. В Екатеринбурге прошли его студенческие годы. Отмечается, что в новом сезоне действие будет развиваться в деревне «Наумовка».

Ранее в Екатеринбурге были замечены актеры из сериала «СашаТаня».

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