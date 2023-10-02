Актеры из Екатеринбурга снялись в «Реальных пацанах»

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Премьера запланирована на 23 октября. Десятый сезон сериала носит отметку 16+. На нем 13-летняя история «Реальных пацанов» будет окончена. В новом сезоне зрители вновь встретятся с уже запомнившимися героями — Коляном, Вованом, Эдиком и другими, сообщает GlobalCity.
К роли папы Леры вернется актер из Екатеринбурга Сергей Ершов. Он отметил, что очень любит свой город и не устает в этом признаваться.
Живу здесь постоянно, обожаю свой город, веселю и немного строю его. А как иначе? — сказал Сергей Ершов.
Своего персонажа он называет «веселым мужиком», который легко относится к жизни. Также актер хотел бы заимствовать у своего персонажа некоторые качества.
Еще один екатеринбуржец, Яков Тихомиров, также поучаствовал в этом проекте. Он исполнит роль Валеры Филилева или Фитиля. В Екатеринбурге прошли его студенческие годы. Отмечается, что в новом сезоне действие будет развиваться в деревне «Наумовка».
Ранее в Екатеринбурге были замечены актеры из сериала «СашаТаня».