Актеры из Екатеринбурга снялись в «Реальных пацанах»

Еще один екатеринбуржец, Яков Тихомиров, также поучаствовал в этом проекте. Он исполнит роль Валеры Филилева или Фитиля. В Екатеринбурге прошли его студенческие годы. Отмечается, что в новом сезоне действие будет развиваться в деревне «Наумовка».