Арестован рецидивист, пытавшийся поджечь кафе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 18:04
Published Сегодня, 18:04
Modified Сегодня, 18:07
Updated Сегодня, 18:07
Инцидент произошел в минувшую субботу, 30 сентября. Мужчина по имени Юрий разозлился на сотрудников кафе из-за того, что они отказались повторно пропустить его на вечеринку, так как он был нетрезв. Съездив с другом на заправку, злоумышленник изготовил два коктейля с зажигательной смесью и бросил их в сторону входа и на крышу заведения. В это время в кафе находились посетители.
Против пиромана возбудили уголовное дело за хулиганство, ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. В последний раз рецидивист освободился из колонии в апреле этого года.