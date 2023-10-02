Арестован рецидивист, пытавшийся поджечь кафе в Екатеринбурге

Инцидент произошел в минувшую субботу, 30 сентября. Мужчина по имени Юрий разозлился на сотрудников кафе из-за того, что они отказались повторно пропустить его на вечеринку, так как он был нетрезв. Съездив с другом на заправку, злоумышленник изготовил два коктейля с зажигательной смесью и бросил их в сторону входа и на крышу заведения. В это время в кафе находились посетители.