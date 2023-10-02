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Posted Сегодня, 18:04

Published Сегодня, 18:04

Modified Сегодня, 18:07

Updated Сегодня, 18:07

Арестован рецидивист, пытавшийся поджечь кафе в Екатеринбурге

Арестован рецидивист, пытавшийся поджечь кафе в Екатеринбурге

2 октября 2023, 18:04
Фото: 1MI
Суд арестовал до 29 ноября мужчину, который пытался поджечь при помощи коктейлей Молотова кафе «Дамаск» на улице Малышева в Екатеринбурге, сообщили в Свердловском областном суде.

Инцидент произошел в минувшую субботу, 30 сентября. Мужчина по имени Юрий разозлился на сотрудников кафе из-за того, что они отказались повторно пропустить его на вечеринку, так как он был нетрезв. Съездив с другом на заправку, злоумышленник изготовил два коктейля с зажигательной смесью и бросил их в сторону входа и на крышу заведения. В это время в кафе находились посетители.

Против пиромана возбудили уголовное дело за хулиганство, ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражи и грабежи. В последний раз рецидивист освободился из колонии в апреле этого года.

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