«Безопасных доз нет»: уральский гинеколог раскрыл опасность алкоголя для беременных

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Если женщина готовится к беременности или уже ждет ребенка, безопасных доз алкоголя для нее не существует, — рассказала журналистам гинеколог, заведующая женской консультацией ГБУЗ СО «ЦГБ № 2» в Екатеринбурге Людмила Пристоленко.
В разговоре с изданием ЕАН специалист подчеркнула, что прием спиртного в первом триместре беременности существенно повышает вероятность выкидыша. Кроме того, злоупотребляя алкоголем, будущая мать рискует навредить здоровью новорожденного: в этом случае каждый третий ребенок рождается недоношенным. А у около 20% детей наблюдается отставание в физическом развитии.
По словам гинеколога, пагубная привычка может сыграть с будущими родителями злую шутку еще до наступления беременности. Все дело в том, что прием алкоголя повышает риск мутаций в сперматозоидах, которые препятствуют оплодотворению яйцеклетки. Поэтому мужчинам рекомендуется отказаться от алкоголя по крайней мере за два-три месяца до зачатия ребенка.
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