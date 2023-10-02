«Безопасных доз нет»: уральский гинеколог раскрыл опасность алкоголя для беременных

По словам гинеколога, пагубная привычка может сыграть с будущими родителями злую шутку еще до наступления беременности. Все дело в том, что прием алкоголя повышает риск мутаций в сперматозоидах, которые препятствуют оплодотворению яйцеклетки. Поэтому мужчинам рекомендуется отказаться от алкоголя по крайней мере за два-три месяца до зачатия ребенка.