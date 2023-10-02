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Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Свердловский гинеколог объяснил опасность алкоголя для беременных

«Безопасных доз нет»: уральский гинеколог раскрыл опасность алкоголя для беременных

2 октября 2023, 12:42
Фото: 1MI

Свердловский гинеколог объяснил опасность алкоголя для беременных

Употребление алкоголя в любых количествах противопоказано беременным женщинам и чревато повышенном риском выкидыша.
Если женщина готовится к беременности или уже ждет ребенка, безопасных доз алкоголя для нее не существует, — рассказала журналистам гинеколог, заведующая женской консультацией ГБУЗ СО «ЦГБ № 2» в Екатеринбурге Людмила Пристоленко.

В разговоре с изданием ЕАН специалист подчеркнула, что прием спиртного в первом триместре беременности существенно повышает вероятность выкидыша. Кроме того, злоупотребляя алкоголем, будущая мать рискует навредить здоровью новорожденного: в этом случае каждый третий ребенок рождается недоношенным. А у около 20% детей наблюдается отставание в физическом развитии.

По словам гинеколога, пагубная привычка может сыграть с будущими родителями злую шутку еще до наступления беременности. Все дело в том, что прием алкоголя повышает риск мутаций в сперматозоидах, которые препятствуют оплодотворению яйцеклетки. Поэтому мужчинам рекомендуется отказаться от алкоголя по крайней мере за два-три месяца до зачатия ребенка.

Ранее врач из Нижнего Тагила объяснила, как обезопасить ребенка от алкогольной зависимости.

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#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Алкоголь#Беременность#Алкоголизм#Григорий Орлов
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