Более 260 тысяч жителей Нижнего Тагила будут привиты от гриппа

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Иммунизация населения Свердловской области проходит в соответствие с указом областного Минздрава. В соответствии с официальным документом в Нижнем Тагиле медицинские учреждения планируют привить 260 тысяч горожан, почти 200 тысяч из которых — взрослые и еще 70 тысяч — дети.
Иммунизации подлежат, в первую очередь, дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Помимо этого, прививки ставят представители профессий, которые контактируют с большим количеством людей — врачи, учителя и другие.
В соответствии с национальным календарем профилактических прививок на территорию Свердловской области поступила вакцина «Совигрипп» (инактивированная субъединичная вакцина) и вакцина «УльтриксКвадри» (вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная).
В медучреждениях города работают прививочные кабинеты. Часть из них работают даже в выходные дни, подробную актуальную информацию можно узнать по номерам регистратуры.