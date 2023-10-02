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Published Сегодня, 14:36

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Updated Сегодня, 14:38

Более 260 тысяч жителей Нижнего Тагила будут привиты от гриппа

Более 260 тысяч жителей Нижнего Тагила будут привиты от гриппа

2 октября 2023, 14:36
Фото: 1MI
Прививочная кампания в Свердловской области и в Нижнем Тагиле набирает обороты. О деталях, количестве привитых и о вакцинах редакции TagilCity.ru сообщили в Министерстве здравоохранения Свердловской области.

Сколько планируется привить от гриппа жителей взрослых и детей?

Иммунизация населения Свердловской области проходит в соответствие с указом областного Минздрава. В соответствии с официальным документом в Нижнем Тагиле медицинские учреждения планируют привить 260 тысяч горожан, почти 200 тысяч из которых — взрослые и еще 70 тысяч — дети.

Иммунизации подлежат, в первую очередь, дети, пенсионеры, беременные, а также люди с хроническими заболеваниями. Помимо этого, прививки ставят представители профессий, которые контактируют с большим количеством людей — врачи, учителя и другие.

Какие вакцины будут ставить жителям региона?

В соответствии с национальным календарем профилактических прививок на территорию Свердловской области поступила вакцина «Совигрипп» (инактивированная субъединичная вакцина) и вакцина «УльтриксКвадри» (вакцина гриппозная четырехвалентная инактивированная расщепленная).

Где поставить прививку в Нижнем Тагиле?

В медучреждениях города работают прививочные кабинеты. Часть из них работают даже в выходные дни, подробную актуальную информацию можно узнать по номерам регистратуры.

  • ГАУЗ СО «Городская больница №1 город Нижний Тагил», Поликлиника №1, ул. Окунева, 30, 38-44-99, №317 — прививочный кабинет.
  • ГАУЗ СО «Демидовская городская больница», ул. Горошникова, 37, 41-97-57, №1 и 11
  • ГАУЗ СО «Городская больница №4 город Нижний Тагил», ул. Металлургов, 2б, 21-10-89, №119.
  • ГАУЗ СО «Городская поликлиника №3 город Нижний Тагил», Липовый тракт, 30а, 48-64-94, №202.
  • ГАУЗ СО «Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил», ул. Новострой, 24, 41-18-10, 21-12-12, №316
  • ГАУЗ СО «Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил», ул. Дружинина, 53, 44-67-45, №306.
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Больница#Свердловская область#Здравоохранение#Вакцинация#Министерство#Прививка#Министерство здравоохранения#Иммунизация#Юлия Степанова
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