Более 260 тысяч жителей Нижнего Тагила будут привиты от гриппа

Иммунизация населения Свердловской области проходит в соответствие с указом областного Минздрава. В соответствии с официальным документом в Нижнем Тагиле медицинские учреждения планируют привить 260 тысяч горожан, почти 200 тысяч из которых — взрослые и еще 70 тысяч — дети.