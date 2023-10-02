Буцаев: «Зеленая премия» стимулирует граждан РФ к экологичному образу жизни

Не только компании и общественные организации, но и экоактивисты могут подавать свои проекты на конкурс. Задача жюри — выбрать лучшие из них, которые способны стимулировать жителей России к более экологичному и осознанному образу жизни. Глобальная задача — формирование здорового будущего страны и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.