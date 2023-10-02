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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

Буцаев: «Зеленая премия» стимулирует граждан РФ к экологичному образу жизни

Буцаев: «Зеленая премия» стимулирует граждан РФ к экологичному образу жизни

2 октября 2023, 13:22
Фото: 1MI
Согласно заявлению Российского экологического оператора, до 1 ноября продлен срок приема заявок на «Зеленую премию — 2023». Детальную информацию можно найти на сайте мероприятия.

Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что данная премия является важным отраслевым событием, которое знакомит широкую аудиторию с экономикой замкнутого цикла, этапами ее построения в нашей стране, актуальными экологическими проблемами и путями их решения, пишет 56orb.ru.

Не только компании и общественные организации, но и экоактивисты могут подавать свои проекты на конкурс. Задача жюри — выбрать лучшие из них, которые способны стимулировать жителей России к более экологичному и осознанному образу жизни. Глобальная задача — формирование здорового будущего страны и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.

Начальник департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко также сообщил, что финалисты конкурса смогут получить финансовую и административную поддержку.

Церемония награждения лауреатов премии состоится в декабре 2023 года в Москве.

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