Буцаев: «Зеленая премия» стимулирует граждан РФ к экологичному образу жизни

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Глава ППК «РЭО» Денис Буцаев отметил, что данная премия является важным отраслевым событием, которое знакомит широкую аудиторию с экономикой замкнутого цикла, этапами ее построения в нашей стране, актуальными экологическими проблемами и путями их решения, пишет 56orb.ru.
Не только компании и общественные организации, но и экоактивисты могут подавать свои проекты на конкурс. Задача жюри — выбрать лучшие из них, которые способны стимулировать жителей России к более экологичному и осознанному образу жизни. Глобальная задача — формирование здорового будущего страны и повышение инвестиционной привлекательности отрасли.
Начальник департамента коммуникаций РЭО Дмитрий Бойко также сообщил, что финалисты конкурса смогут получить финансовую и административную поддержку.
Церемония награждения лауреатов премии состоится в декабре 2023 года в Москве.