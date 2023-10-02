Чемодан — вокзал — Россия: история Татьяны Томилиной, возглавившей Херсонскую облдуму

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
За свои «неправильные» взгляды и убеждения женщина подвергалась гонениям и была вынуждена бороться за свою правду и право на жизнь в свободном мире. В интервью журналисту Александру Малькевичу в проекте «Путь домой» Татьяна Томилина рассказала: какие испытания она преодолела и почему считает Россию своим домом.
«Хорошая девочка, но очень любит Россию и прошлую власть»
Большую часть своей жизни Татьяна Юрьевна Томилина посвятила Херсонскому государственному университету и была связана с ним вплоть до 2015 года, когда из-за политических взглядов ее лишили должности директора Херсонского академического лицея при Херсонском государственном университете. За свои убеждения Татьяна Юрьевна на долгие годы получила ярлык «сепаратюги», »коллаборантки», »москальки». Многие люди в период 2015-17 годов прекратили общение с женщиной и избегали ее.
Реабилитация и последствия
С июня 2022 года Татьяна Томилина является ректором Херсонского государственного педагогического университета (ХГПУ) по назначению и. о. губернатора Херсонской области (в то время главы Военно-гражданской администрации Херсонской области) Владимира Сальдо.
Спустя три месяца — 12 сентября 2022 года — наступил день, который Татьяна Юрьевна никогда не сможет забыть. В подъезде дома ректора сработало взрывное устройство, женщина чудом осталась жива благодаря своему «сыночку» — ученику Александру Луговому, который принял основной удар на себя и погиб.
«СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости. Ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину пытались убить при помощи самодельного взрывного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона."Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения», — уточнили там. Власти подчеркнули, что при взрыве погиб мужчина, а пожилая женщина получила ранения».
«Он всегда шел первым, а в этот день пропустил меня вперед — я прошла, и получилось так, что весь удар пришелся на мою левую сторону и полностью на его спину… Я просто знала, что Саша погиб, чувствовала…такая, наверное, у нас с ним была связь», — воспоминает Татьяна Юрьевна роковое событие, лишившее ее близкого человека. В свою очередь, женщина получила травму левого глаза, последствия взрыва она пережила в больнице.
*В апреле 2023 года за свои убеждения Томилина была заочно осуждена украинскими властями на 12 лет.
Это было не первое покушение на жизнь будущего ректора
В прошлом женщину уже пытались устранить за ее убеждения. По словам Татьяны Юрьевны, еще задолго до поста ректора, во время президентских выборов на Украине в 2004 году, она могла погибнуть от обрушившейся металлической конструкции в Херсонском академическом театре. В то же время «П. А. Порошенко пообещал: „Когда мы придем к власти, ты будешь висеть на фонарном столбе“», — делится женщина.
«Я звала сюда Россию!»
Это не просто слова. Так, ректор была одним из авторов идеи открытия памятника великому русскому писателю А. С. Пушкину в Скадовске, потому что «Пушкин — это наше все, его произведения сопровождают нас на протяжении всей жизни», — поясняет Томилина.
Путь домой Татьяны Юрьевны был тернист, но ни покушения, ни увольнение, ни мнение окружающих людей не лишили ее уверенности в своей правде и любви к Родине. «Я звала сюда Россию!.. Херсон — это Россия!» — с радостью говорит сегодня Татьяна Томилина и уповает на русского солдата, в чьих руках свобода таких, как она, граждан.