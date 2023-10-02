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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Детский сад мечты: бассейн, английский и «веселые монстрики»

Детский сад мечты: бассейн, английский и «веселые монстрики»

2 октября 2023, 12:06
Каким должен быть детский сад и чего не хватает этим учреждениям сегодня? Свое экспертное мнение выразили их воспитанники в нашем новом спецпроекте «Недетский вопрос».

Ребята решили не только ответить на по-настоящему взрослые вопросы, но и показать каким они видят наше будущее, а мы заодно узнали — что же это за детсад, где сейчас воспитывают будущих дипломатов и президентов?

Не передержка, а центр дошкольного развития

Детский сад «Мамонтенок» считается одним из лучших дошкольных образовательных учреждений. Не только в Карачаево-Черкесии (а садик находится в столице республики — городе Черкесске), но и в целом по России. Он был признан лучшим детсадом страны в рамках ежегодного Всероссийского конкурса образовательных организаций.

Уникальность «Мамонтёнка» не только в том, что этот огромный центр дошкольного развития на 250 мест. Он также избавил Восточный район Черкесска от наболевшей проблемы очередности в детские садики. Сегодня отдать своих детей в «Мамонтенок» хотят многие родители, потому что он является одним из самых комфортабельных и современных в регионе.

Под крышей двухэтажного здания расположились бассейн площадью более 25 кв. метров с лабораторией анализа воды, спортивный и музыкальный залы, студия изобразительного мастерства, а еще специально созданный Центр психолого-педагогической поддержки, в котором родителям помогают найти контакт с их малышами.

Мультфильмы и технологии

В «Мамонтёнке», оборудованном по последнему слову образовательных технологий, дети масштабно готовятся к школе. Психолог помогает социализироваться в новой обстановке даже самым робким ребятам. Педагоги дошкольного образования преподают азы английского, математики и чтения. Программы разработаны таким образом, чтобы ребята насладились беззаботностью дошкольной поры, но при этом выпустились психологически готовыми к новому этапу в жизни.

Название сада выбрали сами жители, которые приняли участие в голосовании на муниципальном уровне. Здание украсили статуями героев советских мультфильмов — помимо самого Мамонтёнка тут есть Почтальон Печкин, Чебурашка и многие другие.

Всероссийская тенденция

«Мамонтёнок» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. С 2018 по 2023 год в соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.

Всего же за 10 лет в Карачаево-Черкесии построили и реконструировали 71 дошкольное образовательное учреждение. Это подарило региону 8712 дошкольных мест и позволило полностью ликвидировать очередность в детских садах для детей от трех лет.

Благодаря таким мерам множество детей получают путёвку в жизнь и существенную помощь при поступлении в школу — подготовку к арифметике, письму и английскому по новым образовательным стандартам.

Чего хотят дети?

Для чего же нужны детские сады по мнению детей? И какие реформы нужно в них провести, чтобы жизнь стала лучше?

«Чтобы дети могли развлекаться, а не дома сидеть в телевизоре» — рассуждает о целях садика юная гедонистка Соня.

«Чтобы дети не оставались дома одни» — анализирует реалист Байзет.

«Чтобы взрослые спокойно зарабатывали на Диснейленд» — считает прагматичная Света.

«Чтобы улучшить пребывание в садике, нужно исключить невкусные кабачки», — в этом убежден Эльмар. Максим отметил, что нужно дополнить меню котлетами. Марк предположил, что в детском саду необходима фабрика мороженого или шоколада, в которой можно есть, сколько захочешь. И кажется, что о таком и некоторые взрослые по-прежнему мечтают.

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