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Published Сегодня, 17:23

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Экоитоги в Нижнем Тагиле, опять чрезмерные выбросы и последствия дела Летникова

Экоитоги в Нижнем Тагиле, опять чрезмерные выбросы и последствия дела Летникова

2 октября 2023, 17:23
Фото: Midjourney
Главные экологические события прошедшей недели, о том, кто виноват в чрезмерных выбросах в Нижнем Тагиле, что грозит главам округов вслед за Летниковым, а также про массовую вакцинацию тагильчан: самое важное, что произошло 2 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Интенсивный пар и дым из труб ЕВРАЗа. Где в Нижнем Тагиле проведут очистку колодцев и зачем прокуратура будет проверять Верхнесысертский пруд. Самые важные экологические события Нижнего Тагила и Свердловской области — в итогах недели.

Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
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Одиннадцать нарушений: именно столько свердловский Росприроднадзор обнаружил на предприятии Уралхимпласт в Нижнем Тагиле. Речь идет о превышение допустимых объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.

Завод Уралхимпласт в Нижнем Тагиле выбрасывал чрезмерные объемы вредных веществ
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Журналисты редакции TagilCity.ru уже писали о уголовном деле, возбужденном против главы ГГО Дмитрия Летникова. Редакции стало известно, что против глав городов Горнозаводского управленческого округа могут инициировать проверку. В этом заинтересованны следователи.

После дела Летникова под удар могут попасть другие главы городов округа
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Магазины «АтлантТекс» массово закрываются в регионе из-за нерентабельности. Как стало известно корреспонденту TagilCity.ru, один из двух магазинов сети в Нижнем Тагиле тоже был закрыт.

«Закрылся давно, нерентабельно»: один магазин «АтлантТекс» закрылся в Нижнем Тагиле
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Редакция TagilCity.ru выяснила у Министерства здравоохранения Свердловской области о деталях, количестве привитых и о вакцинах от гриппа. Где поставить прививку и какие вакцины приехали в Нижний Тагил, рассказываем подробно.

Более 260 тысяч жителей Нижнего Тагила будут привиты от гриппа
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Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
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