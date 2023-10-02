Экоитоги в Нижнем Тагиле, опять чрезмерные выбросы и последствия дела Летникова

Главные экологические события прошедшей недели, о том, кто виноват в чрезмерных выбросах в Нижнем Тагиле, что грозит главам округов вслед за Летниковым, а также про массовую вакцинацию тагильчан: самое важное, что произошло 2 октября в Нижнем Тагиле и не только.

Сюжет Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле