Экоитоги в Нижнем Тагиле, опять чрезмерные выбросы и последствия дела Летникова

Posted Сегодня, 17:23
Published Сегодня, 17:23
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Интенсивный пар и дым из труб ЕВРАЗа. Где в Нижнем Тагиле проведут очистку колодцев и зачем прокуратура будет проверять Верхнесысертский пруд. Самые важные экологические события Нижнего Тагила и Свердловской области — в итогах недели.
Одиннадцать нарушений: именно столько свердловский Росприроднадзор обнаружил на предприятии Уралхимпласт в Нижнем Тагиле. Речь идет о превышение допустимых объемов выбросов вредных веществ в атмосферу.
Журналисты редакции TagilCity.ru уже писали о уголовном деле, возбужденном против главы ГГО Дмитрия Летникова. Редакции стало известно, что против глав городов Горнозаводского управленческого округа могут инициировать проверку. В этом заинтересованны следователи.
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Редакция TagilCity.ru выяснила у Министерства здравоохранения Свердловской области о деталях, количестве привитых и о вакцинах от гриппа. Где поставить прививку и какие вакцины приехали в Нижний Тагил, рассказываем подробно.