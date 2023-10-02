Экс-главу свердловского ГУВД Владимира Воротникова похоронят 4 октября

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Речь идет о генерал-лейтенанте милиции в отставке Владимире Воротникове. Церемония прощания начнется в 10.00. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
По окончании панихиды и церемонии отпевания кортеж отправится на Широкореченское кладбище Екатеринбурга. Похоронят генерала со всеми воинскими почестями.
Напомним, что Владимир Воротников начал служить в правоохранительных органах более 50 лет назад. Он был первым заместителем начальника УВД. Позднее стал главой Главного паспортно-визового управления МВД РФ. В 2006 году он вышел на пенсию.