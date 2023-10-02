tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Названа дата похорон экс-главы свердловского ГУВД

Экс-главу свердловского ГУВД Владимира Воротникова похоронят 4 октября

2 октября 2023, 13:06
Фото: Фото из личного архива Валерия Горелых

Названа дата похорон экс-главы свердловского ГУВД

В Храме-на-Крови 4 октября состоится прощание в бывшим главой свердловского ГУВД.

Речь идет о генерал-лейтенанте милиции в отставке Владимире Воротникове. Церемония прощания начнется в 10.00. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

По окончании панихиды и церемонии отпевания кортеж отправится на Широкореченское кладбище Екатеринбурга. Похоронят генерала со всеми воинскими почестями.

Напомним, что Владимир Воротников начал служить в правоохранительных органах более 50 лет назад. Он был первым заместителем начальника УВД. Позднее стал главой Главного паспортно-визового управления МВД РФ. В 2006 году он вышел на пенсию.

В Каменске-Уральском похоронят 24-летнего участника СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
Умер экс-руководитель полиции Свердловской области«Пугают народ»: свиньи поселились на кладбище в ЕкатеринбургеВ Екатеринбурге после пьяного ДТП уволен полицейский
#Происшествия#Пенсия#Кладбище#УВД#Храм-на-крови#Отставка#Милиция#Правоохранительные органы#Прощание#Екатеринбург#Генерал-лейтенант#Дарья Сорокина#Владимир Воротников#Свердловское ГУВД#Панихида#Церемония отпевания#Воинские почести#Главное паспортно-визовое управление#МВД РФ
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00