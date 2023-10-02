Экс-полицейский в Нижнем Тагиле взял у задержанного 150 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:54
Updated Сегодня, 06:54
Полицейский, находясь в служебном кабинете, увидел у задержанного горожанина наличные деньги номиналом пять тысяч рублей, которые не были изъяты. После этого силовик сообщил о том, что якобы имеются доказательства, подтверждающие его отношение к попытке сбыта наркотиков.
Также он сказал, что сможет повлиять на то, чтобы задержанного привлекли по менее тяжкой статье. Однако за это необходимо вознаграждение в виде 150 тысяч рублей. Гражданин согласился и отдал ему деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.
Когда инцидент стал известен, в отношении полицейского возбудили дело за мошенничество с использованием служебного положения. С должности его уволили. Ему грозит до шести лет тюрьмы.
Напомним, в Ирбите задержали полковника полиции по подозрению в получении взятки 750 тысяч рублей.