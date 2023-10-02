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Экс-полицейский в Нижнем Тагиле взял у задержанного 150 тысяч рублей

Экс-полицейский в Нижнем Тагиле взял у задержанного 150 тысяч рублей

2 октября 2023, 06:54
Фото: Midjourney
Бывший сотрудник полиции в Нижнем Тагиле, работавший в опергруппе по контролю за оборотом наркотических веществ, обманным путем забрал у задержанного 150 тысяч рублей.

Полицейский, находясь в служебном кабинете, увидел у задержанного горожанина наличные деньги номиналом пять тысяч рублей, которые не были изъяты. После этого силовик сообщил о том, что якобы имеются доказательства, подтверждающие его отношение к попытке сбыта наркотиков.

Также он сказал, что сможет повлиять на то, чтобы задержанного привлекли по менее тяжкой статье. Однако за это необходимо вознаграждение в виде 150 тысяч рублей. Гражданин согласился и отдал ему деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Когда инцидент стал известен, в отношении полицейского возбудили дело за мошенничество с использованием служебного положения. С должности его уволили. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, в Ирбите задержали полковника полиции по подозрению в получении взятки 750 тысяч рублей.

Полковника МВД из Ирбита задержали за взятку в 750 тысяч
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