Экс-полицейский в Нижнем Тагиле взял у задержанного 150 тысяч рублей

Также он сказал, что сможет повлиять на то, чтобы задержанного привлекли по менее тяжкой статье. Однако за это необходимо вознаграждение в виде 150 тысяч рублей. Гражданин согласился и отдал ему деньги, рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.