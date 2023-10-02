«Форумы безопасности» от пожарных и полиции прошли в школах Нижнего Тагила

Сотрудники ведомств показали детям свою служебную спецтехнику, оборудование, рассказали о том, как у них проходит работа с гидравлическим инструментом, когда приходится извлекать людей из-под завалов или из автомобилей при авариях, рассказали в пресс-службе МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.