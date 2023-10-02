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«Форумы безопасности» от пожарных и полиции прошли в школах Нижнего Тагила

«Форумы безопасности» от пожарных и полиции прошли в школах Нижнего Тагила

2 октября 2023, 06:49
Фото: МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле проводился «Форум безопасности» в школах №64 и №50 для учеников начальных классов. Мероприятие вели сотрудники ГИБДД, пожарные, а также сотрудники поисково-спасательной службы «Центр защиты населения».

Сотрудники ведомств показали детям свою служебную спецтехнику, оборудование, рассказали о том, как у них проходит работа с гидравлическим инструментом, когда приходится извлекать людей из-под завалов или из автомобилей при авариях, рассказали в пресс-службе МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.

Школа №64Школа №64
Школа №64Школа №64
Школа №64Школа №64
Школа №64Школа №64
Школа №50Школа №50
Школа №50Школа №50
Школа №50Школа №50
Школа №50Школа №50
Школа №64
Фото: МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила

Школьникам дали примерить на себя часть «спасательной» экипировки, прикоснуться к технике и включить ее. Также ребятам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и подарили им памятки и свидетельства участников форума.

Напомним, в Свердловской области состоится туристический проект для школьников «Императорский маршрут». В мероприятии смогут участвовать дети со всей страны.

Школьников из 21 региона проведут по свердловскому «Императорскому маршруту»
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#Свободное время#Нижний Тагил#Дети#ГИБДД#Школьники#Пожарные#Школы#Центр защиты населения#Ученики#Спецтехника#Памятки#Елизавета Зиборова#Правила безопасности#Форумы безопасности#Начальные классы
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