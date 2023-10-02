«Форумы безопасности» от пожарных и полиции прошли в школах Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:53
Сотрудники ведомств показали детям свою служебную спецтехнику, оборудование, рассказали о том, как у них проходит работа с гидравлическим инструментом, когда приходится извлекать людей из-под завалов или из автомобилей при авариях, рассказали в пресс-службе МБУ «Центр защиты населения» Нижнего Тагила.
Школьникам дали примерить на себя часть «спасательной» экипировки, прикоснуться к технике и включить ее. Также ребятам напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности и подарили им памятки и свидетельства участников форума.
Напомним, в Свердловской области состоится туристический проект для школьников «Императорский маршрут». В мероприятии смогут участвовать дети со всей страны.