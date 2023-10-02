Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
На прошедшей неделе показания газоанализатора, с помощью которого TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха возле вокзала, оставались нулевыми. Посты УГМС в четырех районах города также не фиксировали превышение вредных веществ в воздухе в период с 25 по 28 сентября. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.
При этом 30 сентября тагильчане обратили внимание на интенсивные выбросы дыма и пара с ЕВРАЗ НТМК. Пользователи соцсетей делились фотографиями предприятия с разных ракурсов и шутили, что таким образом в Нижнем Тагиле делают облака. Однако в целом тагильчане остались недовольны увиденным и вновь рассуждали о низком уровне экологии в городе.
В деревнях возле Нижнего Тагила проведут ремонт и очистку колодцев. На работы выделено 472 тысячи рублей. Подрядчику, выигравшему тендер, необходимо будет откачать воду из колодцев, очистить стены шахты и дна, уложить донный фильтр и обработать дезинфицирующим средством.
В Верхнесысертском пруду произошел массовый мор рыбы. В причинах ее гибели будет разбираться природоохранная прокуратура. Также к проверке привлекут сотрудников Росприроднадзора и Росрыболовства.