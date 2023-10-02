Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы

На прошедшей неделе показания газоанализатора, с помощью которого TagilCity.ru проводит ежедневные замеры воздуха возле вокзала, оставались нулевыми. Посты УГМС в четырех районах города также не фиксировали превышение вредных веществ в воздухе в период с 25 по 28 сентября. За остальные дни данные на сайте ведомства пока не опубликованы.