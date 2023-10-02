Из окна дома в Екатеринбурге выпал молодой человек

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Одна из жительниц дома проснулась от хлопка на улице. Женщина, выглянув из окна во двор, увидела лежавшего внизу юношу и позвонила в скорую помощь, пишет Е1.
Вокруг выпавшего горожанина собрались люди, по предположению очевидицы, его приятели. Один из них крутил пострадавшего и что-то кричал ему. Вскоре его накрыли пакетом.
Подробности происшествия неизвестны.
Напомним, 28 сентября 2023 года в Екатеринбурге в Пионерском районе из окна выпал местный житель. Погибшего заметил прохожий, который гулял с собакой.
К месту падения вскоре приехали полицейские. Тело убрали в мешок. Причины и обстоятельства инцидента не сообщаются.