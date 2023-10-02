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Из окна дома в Екатеринбурге выпал молодой человек

Из окна дома в Екатеринбурге выпал молодой человек

2 октября 2023, 09:16
Фото: 1MI
В Екатеринбурге из окна многоэтажного дома выпал молодой человек. ЧП произошло в Академическом районе 1 октября 2023 года.

Одна из жительниц дома проснулась от хлопка на улице. Женщина, выглянув из окна во двор, увидела лежавшего внизу юношу и позвонила в скорую помощь, пишет Е1.

Вокруг выпавшего горожанина собрались люди, по предположению очевидицы, его приятели. Один из них крутил пострадавшего и что-то кричал ему. Вскоре его накрыли пакетом.

Подробности происшествия неизвестны.

Напомним, 28 сентября 2023 года в Екатеринбурге в Пионерском районе из окна выпал местный житель. Погибшего заметил прохожий, который гулял с собакой.

К месту падения вскоре приехали полицейские. Тело убрали в мешок. Причины и обстоятельства инцидента не сообщаются.

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