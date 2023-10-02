Из-за дефицита врачей травмпункты в Екатеринбурге сократили работу

Так, в больнице №2 один сотрудник ушел на длительный больничный, а другой находится в отпуске. А в медучреждении №24 сейчас принимают пациентов не круглосуточно, а только в будние дни с восьми часов утра до восьми часов вечера. При этом в травмпункте отметили, что график работы соблюдается, пишет Е1.