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Из-за дефицита врачей травмпункты в Екатеринбурге сократили работу

Из-за дефицита врачей травмпункты в Екатеринбурге сократили работу

2 октября 2023, 11:00
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге некоторые травмпункты вынуждены были сократить длительность рабочего дня из-за нехватки сотрудников.

Так, в больнице №2 один сотрудник ушел на длительный больничный, а другой находится в отпуске. А в медучреждении №24 сейчас принимают пациентов не круглосуточно, а только в будние дни с восьми часов утра до восьми часов вечера. При этом в травмпункте отметили, что график работы соблюдается, пишет Е1.

По словам главного травматолога свердловского Минздрава Игоря Шлыкова, медиков не хватает еще и потому, что немалая часть медицинских сотрудников ушли из государственных учреждений в частные заведения.

Напомним, в Нижнем Тагиле в штате сотрудников больницы №1 не хватает анестезиологов. При этом еще несколько специалистов данной направленности уходят на больничные или в отпуска, из-за чего пациентам приходится долго ждать операций.

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