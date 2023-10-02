Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»

В рамках исполнительного производства должнику грозит арест счетов и имущества, запрет на выезд за границу. А данные по абонентам, задолжавшим более 100 тыс. руб., направляются в Бюро кредитных историй. Это влечет за собой ухудшение кредитной истории, таким абонентам могут отказывать в кредитовании или предлагать кредитные продукты с высокими ставками. На исправление кредитной истории уйдет не один год.

Единственный вариант избежать негативных последствий — своевременно

оплачивать квитанции.