Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»

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Это специалисты отдела расчетов с населением, которые занимаются сверкой
данных абонентов, а также информированием о дистанционных сервисах. Также
сотрудники, занимающиеся взысканием дебиторской задолженности. Они ведут
адресную работу с неплательщиками.
В рейде участвовали специалисты службы энергоинспекции, которые на месте сверяли данные приборов учета электрической энергии и производили ограничение электроснабжения у неплательщиков. Вместе с сотрудниками в рейд вышли начальники отделов и руководство НТЭСК.
Основная цель мероприятия — работа с должниками. Это личное общение с неплательщиками, разъяснительная, консультационная работа, отключение электричества. В настоящий момент размер дебиторской задолженности абонентов перед НТЭСК составляет 222 млн руб., из них 158 млн руб. приходится на физических лиц, что вынуждает гарантирующего поставщика принимать радикальные меры.
Для рейда выбраны наиболее проблемные дома на Руднике и Красном Камне. Это адреса, где фиксируется большое количество неплательщиков. Например, в некоторых домах на Красном Камне от электроснабжения отключили по 18-20 квартир, на Руднике в рекордсменах оказались дома на улице Пиритной. Должникам предварительно были направлены уведомления о предстоящем ограничении, — рассказал генеральный директор АО «НТЭСК» Сергей Московкин.
Отключение электричества — не единственный инструмент воздействия на неплательщиков. Гарантирующий поставщик может направить документы в суд для
принудительного взыскания денежных средств.
В рамках исполнительного производства должнику грозит арест счетов и имущества, запрет на выезд за границу. А данные по абонентам, задолжавшим более 100 тыс. руб., направляются в Бюро кредитных историй. Это влечет за собой ухудшение кредитной истории, таким абонентам могут отказывать в кредитовании или предлагать кредитные продукты с высокими ставками. На исправление кредитной истории уйдет не один год.
Единственный вариант избежать негативных последствий — своевременно
оплачивать квитанции.
Узнать о способах оплаты и передачи показаний можно на сайте ntesk.ru.
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