tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Мэр Екатеринбурга вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН

Мэр Екатеринбурга вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН

2 октября 2023, 09:06
Фото: страница Алексея Орлова во «ВКонтакте»
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поручил администрации Чкаловского района встретиться с жителями Уктуса, выступившими против строительства исправительного центра близ школы.

Встреча с участием представителей ФСИН пройдет 3 октября в 17 часов в здании районной администрации на улице 8 Марта, 177, уточнил Орлов в своем Telegram-канале. По мнению мэра, разговор должен быть предельно «открытым и прямым», и это поможет снять противоречия между жителями и властью.

Напомним, шестой в регионе исправцентр для осужденных планируют построить на месте бывшего санатория на улице Просторной. Местные жители считают, что это может угрожать безопасность детей, которые будут вынуждены ежедневно проходить мимо учреждения ФСИН по пути в школу. 27 сентября горожане даже вышли на акцию протеста, но собравшихся быстро разогнала полиция.

Читайте также:
В Екатеринбурге бывший санаторий на Уктусе станет исправцентром ФСИНВ Екатеринбурге жители Уктуса протестуют против исправцентра ФСИН рядом со школойВ свердловском УФСИН прокомментировали строительство исправцентра у школы на Уктусе
#Осужденные#Митинг#ФСИН#Екатеринбург#Исправительный центр#Исправительные центры#Григорий Орлов
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00