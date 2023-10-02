Мэр Екатеринбурга вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН

Напомним, шестой в регионе исправцентр для осужденных планируют построить на месте бывшего санатория на улице Просторной. Местные жители считают, что это может угрожать безопасность детей, которые будут вынуждены ежедневно проходить мимо учреждения ФСИН по пути в школу. 27 сентября горожане даже вышли на акцию протеста, но собравшихся быстро разогнала полиция.