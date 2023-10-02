Мэр Екатеринбурга вмешался в конфликт жителей Уктуса и ФСИН

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Встреча с участием представителей ФСИН пройдет 3 октября в 17 часов в здании районной администрации на улице 8 Марта, 177, уточнил Орлов в своем Telegram-канале. По мнению мэра, разговор должен быть предельно «открытым и прямым», и это поможет снять противоречия между жителями и властью.
Напомним, шестой в регионе исправцентр для осужденных планируют построить на месте бывшего санатория на улице Просторной. Местные жители считают, что это может угрожать безопасность детей, которые будут вынуждены ежедневно проходить мимо учреждения ФСИН по пути в школу. 27 сентября горожане даже вышли на акцию протеста, но собравшихся быстро разогнала полиция.