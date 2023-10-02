Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери

Екатеринбуржец рос с отцом. Его родители развелись в 1978 году и мать участие в воспитании сына не принимала. Отец потребовал с бывшей жены через суд выплатить алименты на ребенка, но она не стала этого делать. Об этом выросший сын узнал недавно, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.