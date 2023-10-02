Мужчина из Екатеринбурга пытается взыскать алименты с умершей матери

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Екатеринбуржец рос с отцом. Его родители развелись в 1978 году и мать участие в воспитании сына не принимала. Отец потребовал с бывшей жены через суд выплатить алименты на ребенка, но она не стала этого делать. Об этом выросший сын узнал недавно, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
По подсчетам пенсионера, мать была должна ему более 400 тысяч рублей. Так как наследство скончавшейся женщины перешло ее внуку, сыну горожанина, мужчина потребовал от него отдать вышеуказанную задолженность, обратившись в суд с иском.
Суд, рассмотрев материалы дела, не стал удовлетворять просьбу истца, так как нет документов, подтверждающих долги по алиментам. Однако свердловчанин намерен продолжать разбирательства.
Напомним, в Свердловской области мужчина задолжал своему ребенку более 250 тысяч рублей алиментов. Он их выплатил после того, как его предупредили о том, что его могут привлечь к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.