Мужчина в Свердловской области выплатил алименты под угрозой уголовного дела

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
На протяжении длительного времени свердловчанин уклонялся от выплаты алиментов. В результате у него образовалась крупная задолженность, рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.
Пристав вынес должнику предупреждение о том, что его привлекут к административной ответственности. Если мужчина продолжит уклоняться от алиментов, его привлекут к уголовной ответственности.
Свой имеющийся долг мужчина полностью погасил. Деньги отправлены взыскателю.
Напомним, у жителя Екатеринбурга отобрали земельный участок и автомобиль, чтобы погасить его миллионный долг по алиментам.