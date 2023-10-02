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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

Мужчина в Свердловской области выплатил алименты под угрозой уголовного дела

Мужчина в Свердловской области выплатил алименты под угрозой уголовного дела

2 октября 2023, 05:23
Фото: Midjourney
В Свердловской области мужчина под угрозой уголовного дела выплатил ребенку долг по алиментам, размер которого был выше 250 тысяч рублей.

На протяжении длительного времени свердловчанин уклонялся от выплаты алиментов. В результате у него образовалась крупная задолженность, рассказали в пресс-службе ФССП по Свердловской области.

Пристав вынес должнику предупреждение о том, что его привлекут к административной ответственности. Если мужчина продолжит уклоняться от алиментов, его привлекут к уголовной ответственности.

Свой имеющийся долг мужчина полностью погасил. Деньги отправлены взыскателю.

Напомним, у жителя Екатеринбурга отобрали земельный участок и автомобиль, чтобы погасить его миллионный долг по алиментам.

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