На НРФ «Регионы» оценили состояние рекламного рынка в России

В ассоциации уточнили, что лидером среди региональных рекламных рынков по итогам I полугодия этого года стал Екатеринбург, где объем индустрии составил 1,4 миллиарда рублей. Уральский рынок по своему объему уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Отмечается, что в целом темпы роста рынка в Екатеринбурге более высокие по сравнению с федеральным рынком.