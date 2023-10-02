На НРФ «Регионы» оценили состояние рекламного рынка в России

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
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Мероприятие прошло в Екатеринбурге. На форум собрались более 100 федеральных и региональных экспертов, а также более тысячи участников. Информационным партнером события выступил медиахолдинг 1MI.
По итогам 2022 года рынок рекламы просел всего на 2%, а по итогу I полугодия этого года совокупный объем рынка вырос на 27%, достигнув 315 миллиардов рублей. Как отметил первый вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков, это рекордный показатель за всю историю российского рекламного рынка.
Одним из главных драйверов роста отрасли в целом являются именно регионы. В соответствии со статистикой АКАР, за первые шесть месяцев 2023 года рост регионального рынка рекламы составил 25%. Его объем превысил 21 миллиард рублей.
По словам вице-президента АКАР, директора «АКАР Северо-Запад» Натальи Пилатовой, за первые полгода 2023 года в Санкт-Петербурге прирост интернет-рекламы составил 15%, а рост количества рекламодателей на телевидении — 24%. Общий объем рынка Санкт-Петербурга по четырем офлайн-каналам (наружная и транзитная реклама, пресса и радио) увеличился на 24%.
В ассоциации уточнили, что лидером среди региональных рекламных рынков по итогам I полугодия этого года стал Екатеринбург, где объем индустрии составил 1,4 миллиарда рублей. Уральский рынок по своему объему уступает только Москве и Санкт-Петербургу. Отмечается, что в целом темпы роста рынка в Екатеринбурге более высокие по сравнению с федеральным рынком.
В 2023 года программа НРФ «Регионы» охватила разные аспекты работы рекламной индустрии. В частности, это развитие отрасли в регионах, искусственный интеллект, вопросы маркировки рекламы, лайфхаки по управлению креативной командой. В рамках форума прошло более тридцати сессий. Участники представили целый ряд продуктов рекламной индустрии. Например, рейтинг региональных рекламных агентств Урала, который дает представление об оборотах, специализации и уровне клиентского сервиса основных игроков.
Отметим, что НФР «Регионы» — первое событие, которое прошло в рамках празднования юбилея отечественной рекламной отрасли: 145 лет назад в стране было открыто первое рекламное агентство. При поддержке АКАР планируется провести целую серию мероприятий, которые будут проходить в столице с 13 по 17 ноября.