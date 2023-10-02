На свердловской трассе ребенка везли на багажной полке

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
На опубликованных порталом E1.RU кадрах видно, как мальчик лежит на задней полке и машет ногами. При этом ребенок никак не закреплен, и в случае непредвиденных ситуаций это чревато последствиями, заметил автор видео.
Напомним, согласно ПДД, детей до семи лет допустимо перевозить исключительно в автокресле. В свою очередь несовершеннолетних от 7 до 12 лет разрешается закреплять ремнем безопасности на заднем сиденье. Перевозка ребенка на багажной полке запрещена.
Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмирования 15 детей на свердловской трассе.