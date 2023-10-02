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Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

На свердловской трассе ребенка везли на багажной полке

На свердловской трассе ребенка везли на багажной полке

2 октября 2023, 11:07
Фото: 1MI
В Свердловской области водитель Mazda вез маленького сына на багажной полке автомобиля по трассе в сторону Асбеста.

На опубликованных порталом E1.RU кадрах видно, как мальчик лежит на задней полке и машет ногами. При этом ребенок никак не закреплен, и в случае непредвиденных ситуаций это чревато последствиями, заметил автор видео.

Напомним, согласно ПДД, детей до семи лет допустимо перевозить исключительно в автокресле. В свою очередь несовершеннолетних от 7 до 12 лет разрешается закреплять ремнем безопасности на заднем сиденье. Перевозка ребенка на багажной полке запрещена.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после травмирования 15 детей на свердловской трассе.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ПДД#Водители#Видео#Нарушение ПДД#Автомобилист#Перевозка детей#Григорий Орлов
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