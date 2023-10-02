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Нижний Тагил присоединился к акции «День чтения» в честь юбилея Крапивина

Нижний Тагил присоединился к акции «День чтения» в честь юбилея Крапивина

2 октября 2023, 14:31
Фото: 1MI
6 октября в Нижнем Тагиле состоится акция «День чтения», которая в этом году будет посвящена творчеству уральского классика детской прозы Владислава Крапивина.

Основная часть мероприятия пройдет в стенах Центральной городской библиотеки. В программу войдут мастер-классы от спикеров из мира литературы, а также совместные чтения произведений крапивинской фантастики. В числе гостей ивента заявлена ведущая актриса Нижнетагильского драмтеатра Светлана Кравченко, главный режиссер Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова и руководитель Нижнетагильского драмтеатра им. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин.

Областную акцию организует региональный минкульт совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. Владислава Крапивина.

Фото: мэрия Нижнего Тагила

Ранее сообщалось, что спектакль, поставленный Новым молодежным театром Нижнего Тагила, победил в нескольких номинациях на престижном российском фестивале.

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#Культура#Нижний Тагил#Акция#Искусство#Литература#Книги#Григорий Орлов
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