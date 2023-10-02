Нижний Тагил присоединился к акции «День чтения» в честь юбилея Крапивина

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Основная часть мероприятия пройдет в стенах Центральной городской библиотеки. В программу войдут мастер-классы от спикеров из мира литературы, а также совместные чтения произведений крапивинской фантастики. В числе гостей ивента заявлена ведущая актриса Нижнетагильского драмтеатра Светлана Кравченко, главный режиссер Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова и руководитель Нижнетагильского драмтеатра им. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин.
Областную акцию организует региональный минкульт совместно со Свердловской областной библиотекой для детей и молодежи им. Владислава Крапивина.
Ранее сообщалось, что спектакль, поставленный Новым молодежным театром Нижнего Тагила, победил в нескольких номинациях на престижном российском фестивале.