Нижний Тагил присоединился к акции «День чтения» в честь юбилея Крапивина

Основная часть мероприятия пройдет в стенах Центральной городской библиотеки. В программу войдут мастер-классы от спикеров из мира литературы, а также совместные чтения произведений крапивинской фантастики. В числе гостей ивента заявлена ведущая актриса Нижнетагильского драмтеатра Светлана Кравченко, главный режиссер Нижнетагильского театра кукол Наталья Молоканова и руководитель Нижнетагильского драмтеатра им. Мамина-Сибиряка Игорь Булыгин.