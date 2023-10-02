Пенсионерка погибла в пожаре в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:46
От огня, который распространился по дому, пострадали крыша, перекрытие на чердаке, вещи в доме и стены. Площадь возгорания — 160 квадратных метров, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности в Нижнем Тагиле.
В момент устранения пламени специалисты обнаружили тело пожилой женщины. Спасти ее не удалось. Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания проводки. В МЧС проводят проверку по факту ЧП.
Также в Нижнем Тагиле 1 октября 2023 года на улице Перова загорелся автомобиль Lada Granta на площади два квадратных метра. В селе Серебрянка по причине неосторожного обращения с огнем вспыхнул мусор, а в селе Николо-Павловское от пожара пострадал частный жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки.
Напомним, 29 сентября 2023 года в Екатеринбурге вспыхнул цех по производству мебели.