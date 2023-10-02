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Пенсионерка погибла в пожаре в Нижнем Тагиле

Пенсионерка погибла в пожаре в Нижнем Тагиле

2 октября 2023, 08:46
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу
73-летняя женщина в Нижнем Тагиле погибла во время пожара в жилом частном доме. Происшествие случилось на Бригадной улице утром 1 октября 2023 года.

От огня, который распространился по дому, пострадали крыша, перекрытие на чердаке, вещи в доме и стены. Площадь возгорания — 160 квадратных метров, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности в Нижнем Тагиле.

В момент устранения пламени специалисты обнаружили тело пожилой женщины. Спасти ее не удалось. Предположительно, пожар возник из-за короткого замыкания проводки. В МЧС проводят проверку по факту ЧП.

Пожар на улице БригаднаяПожар на улице Бригадная
Пожар на улице БригаднаяПожар на улице Бригадная
Пожар на улице БригаднаяПожар на улице Бригадная
Пожар на улице ПероваПожар на улице Перова
Пожар в селе Николо-ПавловскоеПожар в селе Николо-Павловское
Пожар в селе Николо-ПавловскоеПожар в селе Николо-Павловское
Пожар на улице Бригадная
Фото: ОНД и ПР по Нижнему Тагилу

Также в Нижнем Тагиле 1 октября 2023 года на улице Перова загорелся автомобиль Lada Granta на площади два квадратных метра. В селе Серебрянка по причине неосторожного обращения с огнем вспыхнул мусор, а в селе Николо-Павловское от пожара пострадал частный жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки.

Напомним, 29 сентября 2023 года в Екатеринбурге вспыхнул цех по производству мебели.

В Екатеринбурге вспыхнул мебельный цех
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