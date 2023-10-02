Пенсионерка погибла в пожаре в Нижнем Тагиле

Также в Нижнем Тагиле 1 октября 2023 года на улице Перова загорелся автомобиль Lada Granta на площади два квадратных метра. В селе Серебрянка по причине неосторожного обращения с огнем вспыхнул мусор, а в селе Николо-Павловское от пожара пострадал частный жилой дом из-за короткого замыкания электропроводки.