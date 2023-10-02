Пенсионеры из Екатеринбурга отдали 3,8 млн для защиты родственников от уголовных дел

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В результате прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего екатеринбуржца. Его обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствие полагает, что молодой человек входил в состав преступной группы, обманывающей пенсионеров. Деньги за якобы попавших в ДТП родственников пенсионеров предназначались для «избежания уголовное ответственности».
Все 11 хищений произошли в апреле прошлого года. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Здесь оно будет рассмотрено по существу.
Ранее сообщалось, что телефонным аферистам удалось обмануть судью Арбитражного суда Свердловской области. Женщина лишилась двух миллионов рублей.