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Пенсионеры из Екатеринбурга отдали 3,8 млн для защиты родственников от уголовных дел

Пенсионеры из Екатеринбурга отдали 3,8 млн для защиты родственников от уголовных дел

2 октября 2023, 10:33
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге будут судить 20-летнего молодого человека, который состоял в составе преступной группы. Группировка обманула 11 пенсионеров 3,8 млн рублей. Они говорили пожилым гражданам, что их родственники попали в ДТП.

В результате прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 20-летнего екатеринбуржца. Его обвиняют в мошенничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Следствие полагает, что молодой человек входил в состав преступной группы, обманывающей пенсионеров. Деньги за якобы попавших в ДТП родственников пенсионеров предназначались для «избежания уголовное ответственности».

Все 11 хищений произошли в апреле прошлого года. Уголовное дело направлено в Чкаловский районный суд. Здесь оно будет рассмотрено по существу.

Ранее сообщалось, что телефонным аферистам удалось обмануть судью Арбитражного суда Свердловской области. Женщина лишилась двух миллионов рублей.

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#Прокуратура#ДТП#Пенсионеры#Уголовное дело#Кража#Мошенничество#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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