Под Екатеринбургом образовалась пробка из-за массового ДТП

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Все это происходило в вечернее время 1 октября, сообщили в ГИБДД. Из-за ДТП пришлось перекрыть целую полосу. Столкнулись ВАЗ-2114, Zaz Chance и Mercedes.
Известно, что аварию спровоцировал водитель легкового авто, который не соблюдал безопасную дистанцию. Также на Кольцовском тракте проводится дорожный ремонт, поэтому автомобили притормаживают перед ремонтируемым участком. Там и произошло столкновение.
Водитель машины ВАЗ не успел остановиться и врезался в Zaz, который после удара продвинулся вперед и зацепил иномарку. В результате аварии никто не пострадал.
Движение в сторону аэропорта Кольцово пришлось организовать в одну полосу.
Ранее сообщалось, что в регионе назвали способы, благодаря которым нарушители ПДД объезжают пробки. Также были названы способы борьбы с нарушителями.