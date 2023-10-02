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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:25

Updated Сегодня, 08:25

Под Екатеринбургом образовалась пробка из-за массового ДТП

Под Екатеринбургом образовалась пробка из-за массового ДТП

2 октября 2023, 08:23
Фото: ГИБДД Свердловской области
Пробка образовалась из-за массовой аварии на Кольцовском тракте под Екатеринбургом. Авария произошла на дороге Екатеринбург — Кольцово. Столкнулись три автомобиля.

Все это происходило в вечернее время 1 октября, сообщили в ГИБДД. Из-за ДТП пришлось перекрыть целую полосу. Столкнулись ВАЗ-2114, Zaz Chance и Mercedes.

Известно, что аварию спровоцировал водитель легкового авто, который не соблюдал безопасную дистанцию. Также на Кольцовском тракте проводится дорожный ремонт, поэтому автомобили притормаживают перед ремонтируемым участком. Там и произошло столкновение.

Водитель машины ВАЗ не успел остановиться и врезался в Zaz, который после удара продвинулся вперед и зацепил иномарку. В результате аварии никто не пострадал.

Движение в сторону аэропорта Кольцово пришлось организовать в одну полосу.

Ранее сообщалось, что в регионе назвали способы, благодаря которым нарушители ПДД объезжают пробки. Также были названы способы борьбы с нарушителями.

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#Происшествия#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Пробка#ПДД#Кольцовский тракт#Mercedes#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Zaz Chance#Безопасная дистанция#Дорожный ремонт
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