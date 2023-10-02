Под Екатеринбургом образовалась пробка из-за массового ДТП

Известно, что аварию спровоцировал водитель легкового авто, который не соблюдал безопасную дистанцию. Также на Кольцовском тракте проводится дорожный ремонт, поэтому автомобили притормаживают перед ремонтируемым участком. Там и произошло столкновение.