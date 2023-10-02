После дела Летникова под удар могут попасть другие главы городов округа

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Проверка касается практики использования бюджетных средств на отдых. Сам Дмитрий Летников был уличен в совместном с супругой отдыхе в санатории республики Башкортостан «Янган-Тау», куда две путевки на общую сумму 134 860 рублей глава ГГО приобрел на бюджетные деньги. После этого было возбуждено уголовное дело.
Как сообщает источник на условиях анонимности, на допросе у следователя Дмитрий Летников упомянул о том, что «все главы так делают».
Летников в СК заявил, что «все главы так делают», имея в виду поездки в санатории. И теперь следователи будут опрашивать всех глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа, — передает редакции источник.
По информации источника, бывшего главу Горноуральского горнозаводского округа Николая Кулиша уже опрашивали по этому поводу. Комментарий СУ СК РФ по Свердловской области получить не удалось, однако факт в ведомстве не опровергли.
22 сентября в мэрии Нижнего Тагила проходил прием глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа. Вместо действующего главы от ГГО там присутствовал Владимир Доможиров, председатель думы округа. Дмитрий Летников в это время, по информации TagilCity.ru, был на туристическом слете, о чем свидетельствовали публикации в соцсетях и фотографии.
Напомним, после возбуждения уголовного дела «Единая Россия» рассматривала приостановление членства Дмитрия Летникова в партии. Это делается в соответствии с уставом, если против члена партии возбуждают уголовное дело до тех пор, пока суд не постановит обратное.