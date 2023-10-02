tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

После дела Летникова под удар могут попасть другие главы городов округа

После дела Летникова под удар могут попасть другие главы городов округа

2 октября 2023, 12:28
Фото: tagilcity.ru
По информации источника редакции TagilCity.ru, после уголовного дела, возбужденного против главы ГГО Дмитрия Летникова, следователи могут начать проверку глав городов Горнозаводского управленческого округа.

Проверка касается практики использования бюджетных средств на отдых. Сам Дмитрий Летников был уличен в совместном с супругой отдыхе в санатории республики Башкортостан «Янган-Тау», куда две путевки на общую сумму 134 860 рублей глава ГГО приобрел на бюджетные деньги. После этого было возбуждено уголовное дело.

Как сообщает источник на условиях анонимности, на допросе у следователя Дмитрий Летников упомянул о том, что «все главы так делают».

Летников в СК заявил, что «все главы так делают», имея в виду поездки в санатории. И теперь следователи будут опрашивать всех глав муниципальных образований Горнозаводского управленческого округа, — передает редакции источник.

По информации источника, бывшего главу Горноуральского горнозаводского округа Николая Кулиша уже опрашивали по этому поводу. Комментарий СУ СК РФ по Свердловской области получить не удалось, однако факт в ведомстве не опровергли.

22 сентября в мэрии Нижнего Тагила проходил прием глав муниципалитетов Горнозаводского управленческого округа. Вместо действующего главы от ГГО там присутствовал Владимир Доможиров, председатель думы округа. Дмитрий Летников в это время, по информации TagilCity.ru, был на туристическом слете, о чем свидетельствовали публикации в соцсетях и фотографии.

Уголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
Узнать подробнее

Напомним, после возбуждения уголовного дела «Единая Россия» рассматривала приостановление членства Дмитрия Летникова в партии. Это делается в соответствии с уставом, если против члена партии возбуждают уголовное дело до тех пор, пока суд не постановит обратное.

Читайте также:
Попавшийся на коррупции Летников утвердил новый состав антикоррупционной комиссии ГГО«Единая Россия» приостановит членство главы ГГО Летникова из-за уголовного делаУголовное дело возбуждено в отношении главы ГГО Дмитрия Летникова
#Нижний Тагил#ГГО и пригород#Уголовное дело#Депутаты#Депутат#Следователи#СК РФ#Дмитрий Летников#Глава ГГО#Юлия Степанова#Горноуральский городской округ
Подпишитесь
Итоги недели в Нижнем Тагиле: облака из выбросов, чистка колодцев и мор рыбы
Сегодня, 07:21
«Жду полгода»: солдату из Нижнего Тагила из-за бюрократии не дают выплату за ранение
29 сентября, 09:23
Вице-президент «Екатеринбуржского клуба» попросил Грету Тунберг ослабить санкции США
Сегодня, 08:50
Успех ЛДПР или провал КПРФ: что случилось на выборах в Городскую думу Екатеринбурга?
29 сентября, 14:35
Таджики с наркотиками и грабитель в ушанке. Как работает «Безопасный город» в Тагиле
29 сентября, 08:54
Масштабный рейд по неплательщикам провела «Нижнетагильская Энергосбытовая компания»
Сегодня, 03:00