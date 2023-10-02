После дела Летникова под удар могут попасть другие главы городов округа

Проверка касается практики использования бюджетных средств на отдых. Сам Дмитрий Летников был уличен в совместном с супругой отдыхе в санатории республики Башкортостан «Янган-Тау», куда две путевки на общую сумму 134 860 рублей глава ГГО приобрел на бюджетные деньги. После этого было возбуждено уголовное дело.