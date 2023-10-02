Пять жительниц Нижнего Тагила танцевали на пилоне на конкурсе в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
Шоу под названием «Экзо» прошло 1 октября, пишет Е1. Всего участие в соревновании приняли 34 девушки из разных городов региона. Такой турнир состоялся уже в десятый раз.
На сцене, помимо екатеринбурженок и тагильчанок, станцевали девушки из Серова, Челябинска, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Магнитогорска, Тюмени, Новоуральска и Каменска-Уральского.
Соревнования проводятся в пять туров. Пока прошел лишь один — для новичков.
Я рада, что есть такое прикольное, яркое, сексуальное творчество. Всегда девчонки удивляют. Каждый раз думаешь: уже нечем удивить — но все равно удивляешься, — рассказала организатор Екатерина Лапинская.