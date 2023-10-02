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Published Сегодня, 13:35

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Updated Сегодня, 13:37

В Екатеринбурге состоялись соревнования по танцам на пилоне

Пять жительниц Нижнего Тагила танцевали на пилоне на конкурсе в Екатеринбурге

2 октября 2023, 13:35
Фото: Midjourney

В Екатеринбурге состоялись соревнования по танцам на пилоне

В Екатеринбурге девушки соревновались в танцах на пилоне. Среди участниц было пять представительниц Нижнего Тагила.

Шоу под названием «Экзо» прошло 1 октября, пишет Е1. Всего участие в соревновании приняли 34 девушки из разных городов региона. Такой турнир состоялся уже в десятый раз.

На сцене, помимо екатеринбурженок и тагильчанок, станцевали девушки из Серова, Челябинска, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Магнитогорска, Тюмени, Новоуральска и Каменска-Уральского.

Соревнования проводятся в пять туров. Пока прошел лишь один — для новичков.

Я рада, что есть такое прикольное, яркое, сексуальное творчество. Всегда девчонки удивляют. Каждый раз думаешь: уже нечем удивить — но все равно удивляешься, — рассказала организатор Екатерина Лапинская.
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