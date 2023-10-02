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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Red Wings запустит еще один рейс из Екатеринбурга в Кузбасс

Red Wings запустит еще один рейс из Екатеринбурга в Кузбасс

2 октября 2023, 11:33
Фото: 1MI
В октябре авиакомпания Red Wings запустит дополнительный рейс из Екатеринбурга в Новокузнецк.

С 6 октября екатеринбургский аэропорт будет обслуживать три рейса из Новокузнецка вместо двух, уточнили в пресс-службе кузбасской воздушной гавани. По словам директора аэропорта Кирилла Ермакова, уральская столица привлекательна как для туристов, так и для представителей бизнеса.

Из Екатеринбурга можно продолжить путешествие по многим направлениям, — отметил Ермаков.

Самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Отбытие из Екатеринбурга — в 02:00, прибытие в Новокузнецк — в 06:35.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово задержали вылеты в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и Сочи.

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#Транспорт#Кольцово#Авиакомпания#Авиарейс#Авиация#Авиаперевозки#Екатеринбург#Григорий Орлов
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