Red Wings запустит еще один рейс из Екатеринбурга в Кузбасс

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
С 6 октября екатеринбургский аэропорт будет обслуживать три рейса из Новокузнецка вместо двух, уточнили в пресс-службе кузбасской воздушной гавани. По словам директора аэропорта Кирилла Ермакова, уральская столица привлекательна как для туристов, так и для представителей бизнеса.
Из Екатеринбурга можно продолжить путешествие по многим направлениям, — отметил Ермаков.
Самолеты будут летать по понедельникам, средам и пятницам. Отбытие из Екатеринбурга — в 02:00, прибытие в Новокузнецк — в 06:35.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кольцово задержали вылеты в Анталью, Москву, Стамбул, Санкт-Петербург и Сочи.