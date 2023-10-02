Red Wings запустит еще один рейс из Екатеринбурга в Кузбасс

С 6 октября екатеринбургский аэропорт будет обслуживать три рейса из Новокузнецка вместо двух, уточнили в пресс-службе кузбасской воздушной гавани. По словам директора аэропорта Кирилла Ермакова, уральская столица привлекательна как для туристов, так и для представителей бизнеса.