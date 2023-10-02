Родители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Сейчас в школу пришел работать только учитель биологии. Преподавательница географии, по словам родителей, находится на больничном. По-прежнему не хватает педагога русского языка и литературы у школьников 9-11 классов, рассказала ЕАН председатель родкома Алена Пеньевская.
Также, по словам Пеньевской, дефицит преподавателей есть и в начальной школе. Женщина рассказала, что в классе у ее младшего сына работает не классный руководитель, а исполняющий его обязанности. Каждые предметы ведут разные учителя.
В связи с этим родители решили подготовить коллективное обращение в прокуратуру, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию в школе.