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Родители учеников школы №22 в Екатеринбурге готовят заявление в прокуратуру

Родители обратятся в прокуратуру из-за массового увольнения учителей в Екатеринбурге

2 октября 2023, 11:29
Фото: 1MI

Родители учеников школы №22 в Екатеринбурге готовят заявление в прокуратуру

В Екатеринбурге родители учеников школы №22 намерены обратиться в прокуратуру, так как после массового увольнения учителей ситуация не улучшилась и в школе некому учить детей.

Сейчас в школу пришел работать только учитель биологии. Преподавательница географии, по словам родителей, находится на больничном. По-прежнему не хватает педагога русского языка и литературы у школьников 9-11 классов, рассказала ЕАН председатель родкома Алена Пеньевская.

Также, по словам Пеньевской, дефицит преподавателей есть и в начальной школе. Женщина рассказала, что в классе у ее младшего сына работает не классный руководитель, а исполняющий его обязанности. Каждые предметы ведут разные учителя.

В связи с этим родители решили подготовить коллективное обращение в прокуратуру, чтобы разрешить создавшуюся ситуацию в школе.

Напомним, в сентябре 2023 года многие сотрудники школы уволились из-за плохого отношения к ним со стороны нового директора. При этом, как сказали в администрации Екатеринбурга, данная ситуация является штатной.

Десятки учителей уволились из школы Екатеринбурга
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