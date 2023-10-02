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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Сирены завоют в Свердловской области 4 октября

Сирены завоют в Свердловской области 4 октября

2 октября 2023, 12:58
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
4 октября в Свердловской области завоют сирены. Это будет плановая проверка их работы.

В этот день будут проведены системы оповещения населения муниципальных образований, расположенных на территории региона. Жители услышат сирены 4 октября в 10.40 по местному времени, сообщает ЕДДС по Нижнему Тагилу.

Будут включены электросирены и уличные пункты оповещения. Звук продлится на протяжении одной минуты. При этом граждан просят не волноваться, не прерывать своих занятий, а также сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сирены включат 3 октября.

В Екатеринбурге 3 октября включат сирены
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#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Свердловская область#ЕДДС#Сирены#Оповещение#Дарья Сорокина
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