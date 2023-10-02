Сирены завоют в Свердловской области 4 октября

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
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В этот день будут проведены системы оповещения населения муниципальных образований, расположенных на территории региона. Жители услышат сирены 4 октября в 10.40 по местному времени, сообщает ЕДДС по Нижнему Тагилу.
Будут включены электросирены и уличные пункты оповещения. Звук продлится на протяжении одной минуты. При этом граждан просят не волноваться, не прерывать своих занятий, а также сохранять спокойствие.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сирены включат 3 октября.