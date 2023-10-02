СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в центре Екатеринбурга

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Как уточнили в пресс-службе областного управления СК, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК; максимальное наказание — пять лет колонии).
В рамках расследования назначена судмедэкспертиза, следователи проводят допросы и изучают строительную документацию.
Напомним, днем 29 сентября на площадке строящегося жилкоплекса «Екатерининский парк» рабочий упал с высоты 15-го этажа и скончался на месте.