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СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в центре Екатеринбурга

СК возбудил дело после гибели рабочего на стройке в центре Екатеринбурга

2 октября 2023, 10:13
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели 27-летнего рабочего, упавшего с высоты на стройке на улице Азина.

Как уточнили в пресс-службе областного управления СК, дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при строительстве, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК; максимальное наказание — пять лет колонии).

В рамках расследования назначена судмедэкспертиза, следователи проводят допросы и изучают строительную документацию.

Напомним, днем 29 сентября на площадке строящегося жилкоплекса «Екатерининский парк» рабочий упал с высоты 15-го этажа и скончался на месте.

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#Следственный комитет#Уголовное дело#Несчастный случай#Стройка#Екатеринбург#СК#Григорий Орлов
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