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Published Сегодня, 10:18

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Updated Сегодня, 10:20

Стали известны детали гибели пациента, который выпал из окна в Нижнем Тагиле

Стали известны детали гибели пациента, который выпал из окна в Нижнем Тагиле

2 октября 2023, 10:18
Фото: "Инцидент. Нижний Тагил"
В Нижнем Тагиле пациент Демидовской больницы выпал из окна. Стали известны детали трагедии.

ЧП произошло 28 сентября около 18:00. Известно, что незадолго до происшествия местный житель видел этого мужчину, сидящим на бордюре. Именно в тот день мужчину госпитализировали в Демидовскую больницу, где он позднее выпал из окна, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».

Свидетель тех событий рассказал, что он шел домой в тот день. В какой-то момент он обратил внимание, как мужчина с собакой бегал возле крыльца и просил о помощи. Другой гражданин в это время сидел на бордюре.

Тот, который был с собакой, кричал и умолял его прекратить. Я подошел к мужчине, сидящему на бордюре, и спросил, все ли у него в порядке. Он молча сидел. Я пошел дальше. А вернувшись к светофору, услышал, как мужчина с собакой начал кричать еще громче, — рассказал тагильчанин.

Тогда он вернулся на это место и увидел, что сидевший на бордюре мужчина весь в крови. Тагильчанин вызвал ему скорую.

Пока медики ехали, друг мужчины рассказал, что гражданин работал на вахте и его обманули. Из-за этого у него начались проблемы в семье.

В результате пациента госпитализировали в Демидовскую больницу, но там он выпал из окна и скончался.

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