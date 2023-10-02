Стали известны детали гибели пациента, который выпал из окна в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
ЧП произошло 28 сентября около 18:00. Известно, что незадолго до происшествия местный житель видел этого мужчину, сидящим на бордюре. Именно в тот день мужчину госпитализировали в Демидовскую больницу, где он позднее выпал из окна, сообщается в сообществе «Инцидент. Нижний Тагил».
Свидетель тех событий рассказал, что он шел домой в тот день. В какой-то момент он обратил внимание, как мужчина с собакой бегал возле крыльца и просил о помощи. Другой гражданин в это время сидел на бордюре.
Тот, который был с собакой, кричал и умолял его прекратить. Я подошел к мужчине, сидящему на бордюре, и спросил, все ли у него в порядке. Он молча сидел. Я пошел дальше. А вернувшись к светофору, услышал, как мужчина с собакой начал кричать еще громче, — рассказал тагильчанин.
Тогда он вернулся на это место и увидел, что сидевший на бордюре мужчина весь в крови. Тагильчанин вызвал ему скорую.
Пока медики ехали, друг мужчины рассказал, что гражданин работал на вахте и его обманули. Из-за этого у него начались проблемы в семье.
В результате пациента госпитализировали в Демидовскую больницу, но там он выпал из окна и скончался.