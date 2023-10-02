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Published Сегодня, 11:20

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Updated Сегодня, 11:22

Стримерша заработала мукбанг-блогингом на квартиру в Турции

Стримерша заработала мукбанг-блогингом на квартиру в Турции

2 октября 2023, 11:20
Фото: 1MI
Мокпан или мукбанг — поедание блюд и различных продуктов перед камерой. Мокпанеры сейчас зарабатывают миллионы, но подвергаются хейту в комментариях.

По данным редакции NEWS.ru, мукбанг появился в 2010 году в Южной Корее. На западе он буквально расцвёл в период пандемии, когда люди боялись выходить и искали новые формы общения.

Классический мукбанг — это заставленный едой стол и минимум болтовни, исключительно звуки поглощения пищи: причмокивание, чавканье и не только. Но в России, куда этот вид блогинга пришел примерно в 2015-м, в процесс внесли коррективы. Наши мукбангеры часто останавливаются на национальной еде, например, на борще или пельменях, а ещё они не прочь поговорить, в том числе о темах, которые с едой не связаны или связаны косвенно. Также наши блогеры могут есть не в одно лицо, а семьёй.

Комментарии под такими видео обычно негативные. Их троллят, называют уродами. вешают ещё менее приятные ярлыки. Однако мукбангеров смотря и и донатят им. Например, «королева русского мукбанга» 41-летняя Инна Судакова на пожертвования смогла купить себе жильё в Турции.

Психолог Вероника Крайнова считает, что зрители подобных шоу смотрят их, чтобы слить агрессию и сравнить себя с теми, кто находится по ту сторону экрана. Наконец, часто у зрителей есть потребность потешить своего внутреннего ребёнка, которому во взрослой жизни не хватает свободы.

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