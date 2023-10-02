Стримерша заработала мукбанг-блогингом на квартиру в Турции

Классический мукбанг — это заставленный едой стол и минимум болтовни, исключительно звуки поглощения пищи: причмокивание, чавканье и не только. Но в России, куда этот вид блогинга пришел примерно в 2015-м, в процесс внесли коррективы. Наши мукбангеры часто останавливаются на национальной еде, например, на борще или пельменях, а ещё они не прочь поговорить, в том числе о темах, которые с едой не связаны или связаны косвенно. Также наши блогеры могут есть не в одно лицо, а семьёй.