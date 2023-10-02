Стримерша заработала мукбанг-блогингом на квартиру в Турции

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
По данным редакции NEWS.ru, мукбанг появился в 2010 году в Южной Корее. На западе он буквально расцвёл в период пандемии, когда люди боялись выходить и искали новые формы общения.
Классический мукбанг — это заставленный едой стол и минимум болтовни, исключительно звуки поглощения пищи: причмокивание, чавканье и не только. Но в России, куда этот вид блогинга пришел примерно в 2015-м, в процесс внесли коррективы. Наши мукбангеры часто останавливаются на национальной еде, например, на борще или пельменях, а ещё они не прочь поговорить, в том числе о темах, которые с едой не связаны или связаны косвенно. Также наши блогеры могут есть не в одно лицо, а семьёй.
Комментарии под такими видео обычно негативные. Их троллят, называют уродами. вешают ещё менее приятные ярлыки. Однако мукбангеров смотря и и донатят им. Например, «королева русского мукбанга» 41-летняя Инна Судакова на пожертвования смогла купить себе жильё в Турции.
Психолог Вероника Крайнова считает, что зрители подобных шоу смотрят их, чтобы слить агрессию и сравнить себя с теми, кто находится по ту сторону экрана. Наконец, часто у зрителей есть потребность потешить своего внутреннего ребёнка, которому во взрослой жизни не хватает свободы.