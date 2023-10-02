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Строительство водоподготовки в Нижнем Тагиле превысит 7,3 млрд рублей

Строительство водоподготовки в Нижнем Тагиле превысит 7,3 млрд рублей

2 октября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Стоимость строительства станции водоподготовки в Нижнем Тагиле превысит 7,3 млрд рублей.

Это следует из постановления правительства региона. В общей сложности 6,2 млрд будет выделено из федерального бюджета посредством кредита. Также свыше 1 млрд даст Свердловская область.

Ответственным назначен замгубернатора Сергей Швиндт. На первом этапе планируется строительство станции водоподготовки с современной линией очистки и предварительным озонированием. Работы будут проводиться в районе поселка Черноисточинск.

Изначально строительство хотели начать в 2022 году, но в декабре 2021-го проект за 100 млн рублей получил отрицательное заключение госэкспертизы. Корректировали данные на протяжении года.

Также проект был разделен на два этапа. Отмечается, что данная станция — важный объект для города. Он должен улучшить качество питьевой воды.

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