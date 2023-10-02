Строительство водоподготовки в Нижнем Тагиле превысит 7,3 млрд рублей

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
Это следует из постановления правительства региона. В общей сложности 6,2 млрд будет выделено из федерального бюджета посредством кредита. Также свыше 1 млрд даст Свердловская область.
Ответственным назначен замгубернатора Сергей Швиндт. На первом этапе планируется строительство станции водоподготовки с современной линией очистки и предварительным озонированием. Работы будут проводиться в районе поселка Черноисточинск.
Изначально строительство хотели начать в 2022 году, но в декабре 2021-го проект за 100 млн рублей получил отрицательное заключение госэкспертизы. Корректировали данные на протяжении года.
Также проект был разделен на два этапа. Отмечается, что данная станция — важный объект для города. Он должен улучшить качество питьевой воды.