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Updated Сегодня, 16:03

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм

Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм

2 октября 2023, 15:49
Фото: 1MI
Свердловская прокуратура проверит уральское сетевое издание «Вечерние ведомости» на предмет соблюдения законодательства об экстремизме.

Как сообщила редакция медиа, поводом для проверки стали возбужденные против издания административные дела о дискредитации армии, по одному из которых суд еще не вынес вердикт. Учредителя СМИ Гузель Аиткулову вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.

Напомним, в начале сентября «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за освещения протестных акций против СВО, проходивших в Екатеринбурге в феврале 2022 года — в прошлом году по этой же статье редакцию оштрафовали в общей сложности на 450 тысяч рублей.

Сами журналисты подчеркивают, что публикации о митингах были сделаны еще до вступления в силу ограничительных законов.

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#Общество#Прокуратура#Свердловская область#СМИ#Журналисты#Журналист#Журналистика#Дискредитация армии#Григорий Орлов
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