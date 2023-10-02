Свердловская прокуратура проверит издание «Вечерние ведомости» на экстремизм

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Как сообщила редакция медиа, поводом для проверки стали возбужденные против издания административные дела о дискредитации армии, по одному из которых суд еще не вынес вердикт. Учредителя СМИ Гузель Аиткулову вызвали в прокуратуру для дачи объяснений.
Напомним, в начале сентября «Вечерние ведомости» оштрафовали на 245 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за освещения протестных акций против СВО, проходивших в Екатеринбурге в феврале 2022 года — в прошлом году по этой же статье редакцию оштрафовали в общей сложности на 450 тысяч рублей.
Сами журналисты подчеркивают, что публикации о митингах были сделаны еще до вступления в силу ограничительных законов.